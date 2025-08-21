　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐嚇護理師「怎麼死的都不知」還想打人　洗腎病患這下慘了

▲桃園市吳姓男子前年9月在林口長庚醫院，因細故與護理人員爭執，吳男恫稱「出去怎麼死的都不知道」等語，還舉手作勢欲毆打，引發護理師心生畏懼。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

▲桃園市吳姓男子前年9月在林口長庚醫院，因細故與護理人員爭執，吳男恫稱「出去怎麼死的都不知道」等語，還舉手作勢欲毆打，引發護理師心生畏懼。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於2023年9月在林口長庚醫院洗腎病房內，因細故與護理師起口角，竟恐嚇對方「出去怎麼死的都不知道」，還舉手作勢欲毆打，引發護理人員心生恐慌，事後報警處理；桃園地院審理時，吳男堅辭否認犯行，護理師與證人則指證歷歷，法官審結依違反醫療法之對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪，判處有期徒刑4月，本案仍可上訴。

檢警調查，64歲的吳姓男子於2023年9月29日下午4時10分許，在林口長庚醫院洗腎中心病房，其妻因診療問題與負責照護之護理師起衝突，未料，吳男因而心生不滿，對護理師恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」等語，還舉手作勢欲毆打狀，以此方式讓護理師心生畏懼，致生危害安全，妨害其執行醫療業務，事後向龜山警分局報案處理，桃園地檢署偵結依恐嚇方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告吳男否認有何違反醫療法及恐嚇危害安全之犯行，法官根據告訴人陳述、證人證詞、醫院警衛密錄畫面等證據，確認被告有以恐嚇之方式妨害醫事人員執行醫療業務之故意；法官審酌被告僅因細故所為，對於告訴人造成莫大心理陰影與負擔，更中斷醫事人員工作，波及其餘接受醫療服務之病患，且自始否認犯行，未見悔悟之意，審結依違反醫療法之對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

中壢大江購物中心驚見超巨梅花鹿！網喊神獸　「這地方」來的

桃園機場3旅客攜毒入境被查！狂毆海關人員　檢察官說話了

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄大規模空襲烏克蘭！　波蘭戰機急升空
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不甩保護令！恐怖情人車站刺頸前女友母　檢火速殺人未遂起訴

大逆轉！輔大前校長江漢聲遭控挪用校產650萬　二審改判無罪

恐嚇護理師「怎麼死的都不知」還想打人　洗腎病患這下慘了

宜蘭棄屍死者是17歲少年！追討2.5萬修車費　9嫌擄到尖石揍死人

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

不甩保護令！恐怖情人車站刺頸前女友母　檢火速殺人未遂起訴

大逆轉！輔大前校長江漢聲遭控挪用校產650萬　二審改判無罪

恐嚇護理師「怎麼死的都不知」還想打人　洗腎病患這下慘了

宜蘭棄屍死者是17歲少年！追討2.5萬修車費　9嫌擄到尖石揍死人

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

道奇好消息！Kiké睽違45天3A復出　首戰敲2安、1打點

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

社會熱門新聞

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

即／被控家暴甜心議員　誠泰少東：她要分5千萬財產

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼

17歲少年欠2.5萬修車費　9嫌擄到尖石殺害

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

更多熱門

相關新聞

嗆前女友「出性愛影集」！渣男下場曝

嗆前女友「出性愛影集」！渣男下場曝

高雄一名男子阿平（化名）與女子小悅（化名）曾是情侶關係，沒想到他分手後竟盜用現任女友的帳號，傳訊恐嚇小悅「幫妳出個影集」、「直接出道當AV女優了」等話語，嚇得小悅告上法院。橋頭地院法官審理後，判阿平須賠10萬元，全案仍可上訴。

妹領7萬理賠　兄拿「偷情筆記」逼她吐錢

妹領7萬理賠　兄拿「偷情筆記」逼她吐錢

失控基隆男台鐵站發狂！砸瓶潑稀飯嗆「滅全家」

失控基隆男台鐵站發狂！砸瓶潑稀飯嗆「滅全家」

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

大企業「離譜待遇」他聽傻：認真嚇到了

大企業「離譜待遇」他聽傻：認真嚇到了

關鍵字：

莽男恫嚇護理師怎麼死都不知道恐嚇違反醫療法

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面