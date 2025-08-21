恐嚇護理師「怎麼死的都不知」還想打人　洗腎病患這下慘了

▲桃園市吳姓男子前年9月在林口長庚醫院，因細故與護理人員爭執，吳男恫稱「出去怎麼死的都不知道」等語，還舉手作勢欲毆打，引發護理師心生畏懼。（示意圖／取自免費圖庫xframe）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於2023年9月在林口長庚醫院洗腎病房內，因細故與護理師起口角，竟恐嚇對方「出去怎麼死的都不知道」，還舉手作勢欲毆打，引發護理人員心生恐慌，事後報警處理；桃園地院審理時，吳男堅辭否認犯行，護理師與證人則指證歷歷，法官審結依違反醫療法之對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪，判處有期徒刑4月，本案仍可上訴。

檢警調查，64歲的吳姓男子於2023年9月29日下午4時10分許，在林口長庚醫院洗腎中心病房，其妻因診療問題與負責照護之護理師起衝突，未料，吳男因而心生不滿，對護理師恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」等語，還舉手作勢欲毆打狀，以此方式讓護理師心生畏懼，致生危害安全，妨害其執行醫療業務，事後向龜山警分局報案處理，桃園地檢署偵結依恐嚇方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告吳男否認有何違反醫療法及恐嚇危害安全之犯行，法官根據告訴人陳述、證人證詞、醫院警衛密錄畫面等證據，確認被告有以恐嚇之方式妨害醫事人員執行醫療業務之故意；法官審酌被告僅因細故所為，對於告訴人造成莫大心理陰影與負擔，更中斷醫事人員工作，波及其餘接受醫療服務之病患，且自始否認犯行，未見悔悟之意，審結依違反醫療法之對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。