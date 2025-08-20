　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

▲桃園市江姓男子於2023年因駕照遭吊扣仍開車外出，在中壢地區肇事後逃逸，以6萬元代價請郭姓女子頂罪，仍遭警方識破。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲江姓男子於2023年因駕照遭吊扣仍開車外出，在中壢地區肇事後逃逸，以6萬元代價請郭姓女子頂罪，仍遭警方識破。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子於2023年因犯下過失傷害案導致駕照遭吊扣，同年8月開車外出肇事逃逸，事後以6萬元請郭姓女子出面頂罪，3週後郭女向警方坦承為肇事者，警方根據現場監視畫面察覺有異揪出真相偵辦；桃園地院審結被告江男犯過失傷害罪，判處有期徒刑4月，又犯交通事故致人傷害逃逸罪，判處有期徒刑7月，同案被告郭姓女子犯頂替罪，判處有期徒刑4月，仍可上訴。江男與郭女目前因他案均在服刑中。

檢警調查，39歲的江姓男子因駕車犯過失傷害罪遭吊扣駕照，明知駕照遭吊扣，卻仍於2023年8月30日晚間9時57分許，駕駛租賃轎車沿中壢區龍岡路1段時，為躲避員警攔查，卻違規闖紅燈逆向至對向車道，失控撞上對向機車，導致騎士右膝、右手及軀幹多處擦挫傷傷害，江男肇事後未報警將騎士送醫救護，亦未留在現場等候處理，逕自駕車逃離現場。

事發後，江男以6萬元代價請48歲郭姓女子出面頂替，於同年9月21日晚間至中壢派出所投案，向員警謊稱為肇事駕駛人，試圖頂替江男，使其脫免過失傷害及肇事逃逸刑責，並於翌日領取6萬元報酬。中壢警方調閱現場監視畫面，察覺真正肇事者與郭女並非同一人，報請桃園地檢署偵辦，檢方偵結依肇事逃逸、遺棄罪嫌將2人起訴。

桃園地院審理時，法官根據檢警提供現場肇事照片、監視畫面與被害人診斷證明等證據，確認被告2人犯行明確，法官審酌被告江男於駕駛執照吊扣期間仍駕車上路，且肇事逃逸；同案被告郭女意圖使被告江男隱避罪責頂替，已妨害偵查機關對犯罪事實追查之正確性，浪費有限司法調查資源，妨害司法追求真實及公正裁判。考量被告2人犯後均坦承犯行，惟被告江男尚未與告訴人調解成立，賠償告訴人之損害；同案被告郭女頂替部分獲有6萬元報酬，足認為被告郭女於頂替犯行中所獲犯罪所得。

法官審結，被告江男在駕照吊扣期間駕車而犯過失傷害罪，處有期徒刑4月，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪，處有期徒刑7月；郭女犯頂替罪，處有期徒刑4月。以上均得易科罰金，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

首推空污事件緊急監控系統2.0　張善政：10分鐘內可預警

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

桃園男突暈倒！無呼吸心跳急送醫　119聯手救護員救回一命

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢
算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量
公投通過也沒用？郭智輝：核三重啟須滿足「2必須3原則」
醫師娘墜谷獲救卻燒死！檢查行車紀錄器還原真相
日本又見熊殺人！女倒垃圾遇襲慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

南警盤查違停車　駕駛竟棄車狂奔！車主：我也不知他幹嘛跑

快訊／新北男刷油漆「5F墜落地面亡」！　妻返家見丈夫躺路邊急報警

公親變事主！三重男卡拉OK店外遭毆一度命危　兇嫌醉到無法筆錄

快訊／北車前「補習街」招牌掉落！警急拉封鎖線...驚險畫面曝

臥床病患奶粉「鈉超標」！家屬嚐一口超鹹怒求償　嘉基發聲明回應

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

南警盤查違停車　駕駛竟棄車狂奔！車主：我也不知他幹嘛跑

快訊／新北男刷油漆「5F墜落地面亡」！　妻返家見丈夫躺路邊急報警

公親變事主！三重男卡拉OK店外遭毆一度命危　兇嫌醉到無法筆錄

快訊／北車前「補習街」招牌掉落！警急拉封鎖線...驚險畫面曝

臥床病患奶粉「鈉超標」！家屬嚐一口超鹹怒求償　嘉基發聲明回應

全國唯一！新北三峽鹿母潭溪復建工程　榮獲中央優等獎肯定

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

喝氣泡水代替水可以嗎？醫學博士解析：補水效果一樣

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

新北產地直送！八里文旦柚皮薄多汁　預購優惠限時開跑

教兒子太心累？男孩更需要「明確引導」　越番越要慢處理

超正E級寫真偶像突宣布進軍AV！放話「只拍這一部」：滿足所有男性

仙塔律師被起訴！粉絲挺「詐團也有權請律師」　她點破關鍵：那是犯罪

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量在集結

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

社會熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

新竹媽與幼女「躺床不動」！　警消破門已成雙屍

櫻花妹來台伴遊遭軟禁性侵　惡男是竹聯戰堂成員

墜谷獲救3天後「命喪家中」！宜蘭醫師娘體內殘留藥物

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

連警察都敢嗆！新竹黑幫砸早餐店　現場壓制畫面曝

更多熱門

相關新聞

未成年少女懷孕案曝光！色男遭判刑8月

未成年少女懷孕案曝光！色男遭判刑8月

桃園市柳姓男子2023年與未滿16歲少女交往，同年10月起至翌年1月間與少年發生至少2次性行為，後來少女家人察覺少女身體出現異狀，至醫療院所檢查已懷孕8週，查出與柳姓男子發生至少兩次性行為，且過程中均未戴上保險套導致少女懷孕，憤而報警提告；桃園地院審理時，柳男坦承認錯，辯稱希望和解花錢了事也願領養小孩，但沒有打算結婚，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處有期徒刑8月，還可上訴。

後備役男無故延遲教育召集　認罪後果出爐

後備役男無故延遲教育召集　認罪後果出爐

工人焊接不慎踩空摔死　無良雇主下場曝

工人焊接不慎踩空摔死　無良雇主下場曝

飛機上施用電子菸觸動警鈴　美籍男子遭起訴

飛機上施用電子菸觸動警鈴　美籍男子遭起訴

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

關鍵字：

駕照吊扣肇事逃逸頂罪中壢警方桃檢桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面