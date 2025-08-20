桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

▲江姓男子於2023年因駕照遭吊扣仍開車外出，在中壢地區肇事後逃逸，以6萬元代價請郭姓女子頂罪，仍遭警方識破。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子於2023年因犯下過失傷害案導致駕照遭吊扣，同年8月開車外出肇事逃逸，事後以6萬元請郭姓女子出面頂罪，3週後郭女向警方坦承為肇事者，警方根據現場監視畫面察覺有異揪出真相偵辦；桃園地院審結被告江男犯過失傷害罪，判處有期徒刑4月，又犯交通事故致人傷害逃逸罪，判處有期徒刑7月，同案被告郭姓女子犯頂替罪，判處有期徒刑4月，仍可上訴。江男與郭女目前因他案均在服刑中。

檢警調查，39歲的江姓男子因駕車犯過失傷害罪遭吊扣駕照，明知駕照遭吊扣，卻仍於2023年8月30日晚間9時57分許，駕駛租賃轎車沿中壢區龍岡路1段時，為躲避員警攔查，卻違規闖紅燈逆向至對向車道，失控撞上對向機車，導致騎士右膝、右手及軀幹多處擦挫傷傷害，江男肇事後未報警將騎士送醫救護，亦未留在現場等候處理，逕自駕車逃離現場。

事發後，江男以6萬元代價請48歲郭姓女子出面頂替，於同年9月21日晚間至中壢派出所投案，向員警謊稱為肇事駕駛人，試圖頂替江男，使其脫免過失傷害及肇事逃逸刑責，並於翌日領取6萬元報酬。中壢警方調閱現場監視畫面，察覺真正肇事者與郭女並非同一人，報請桃園地檢署偵辦，檢方偵結依肇事逃逸、遺棄罪嫌將2人起訴。

桃園地院審理時，法官根據檢警提供現場肇事照片、監視畫面與被害人診斷證明等證據，確認被告2人犯行明確，法官審酌被告江男於駕駛執照吊扣期間仍駕車上路，且肇事逃逸；同案被告郭女意圖使被告江男隱避罪責頂替，已妨害偵查機關對犯罪事實追查之正確性，浪費有限司法調查資源，妨害司法追求真實及公正裁判。考量被告2人犯後均坦承犯行，惟被告江男尚未與告訴人調解成立，賠償告訴人之損害；同案被告郭女頂替部分獲有6萬元報酬，足認為被告郭女於頂替犯行中所獲犯罪所得。

法官審結，被告江男在駕照吊扣期間駕車而犯過失傷害罪，處有期徒刑4月，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪，處有期徒刑7月；郭女犯頂替罪，處有期徒刑4月。以上均得易科罰金，本案仍可上訴。