社會焦點

中壢大江購物中心驚見超巨梅花鹿！網喊神獸　「這地方」來的

▲臉書《我是中壢人》有網友PO出一張疑似梅花鹿在大江購物中心附近森林照片，引起上百網友留言討論。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

▲臉書《我是中壢人》有網友PO出一張疑似梅花鹿在大江購物中心附近森林照片，引起上百網友留言討論。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友今（21）日在臉書《我是中壢人》上PO出一張梅花鹿出沒在中壢大江附近照片，且有多民目擊者看到，籲請大家遇到時注意安全、切勿騷擾。市府農業局指出，經查梅花鹿是附近農戶放養，梅花鹿個性溫馴無攻擊性，如民眾看到請稟持不接觸、不餵食及不干擾原則，與鹿隻保持距離，立即通報勿驚嚇，並籲請飼主善盡管理責任，勿讓其隨意走動，以免造成公共危險。

臉書《我是中壢人》有網友PO出梅花鹿照片，「大江附近森林最近出現梅花鹿。而且目擊的人還不少，可能已經有穩定族群，請大家遇到的時候注意安全、切勿騷擾。昨晚出現的，是一頭年輕公鹿」；網友則紛紛留言「獸神大人出現了、神獸下山、希望可以帶它到原本屬於的地方、大江也許會是台灣的奈良、好開心竟然有鹿….」

市府農業局表示，經瞭解出現在大江購物中心附近的是梅花鹿，是附近農戶所放養，梅花鹿個性溫馴無攻擊性，如民眾看到請稟持不接觸、不餵食及不干擾原則，與鹿隻保持距離，立即通報勿驚嚇。如有通報案件，農業局將立即會同動保處前往處理。農業局呼籲，民眾應對飼養動物善盡管理責任，勿讓其隨意走動，以免造成公共危險。

根據維基百科顯示，梅花鹿屬於鹿科，草食性動物，為台灣特有亞種。其野外族群原可能已在1969年左右滅絕，目前墾丁國家公園及綠島的野生族群來自人工復育野放，現保護狀況為無危物種，是再引入成功的案例。其體長約150公分，喜歡群居。台灣梅花鹿在每年的10－12月進行交配，主要之配種季節為11－12月之間，為一短日照季節性生殖之動物，隔年的6至8月則為其生產期。

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

桃園男突暈倒！無呼吸心跳急送醫　119聯手救護員救回一命

粉專「我是中壢人」分享，在大江國際購物中心附近現一隻雄性梅花鹿，雄赳赳氣昂昂的模樣讓不少人都驚呼不已，PO文短短7小時就吸引超過1萬人按讚。

