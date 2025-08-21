　
社會 社會焦點 保障人權

桃園機場3旅客攜毒入境被查！狂毆海關人員　檢察官說話了

▲桃園機場今年5至8月間發生3起旅客涉嫌運毒還攻擊海關人員案件，桃園地檢署今天說明偵辦過程，圖為桃園機場第二航廈海關入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場今年5至8月間發生3起旅客涉嫌運毒還攻擊海關人員案件，桃園地檢署今天說明偵辦過程，圖為桃園機場第二航廈海關入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場今年5至8月間發生3起旅客疑似吸毒入境逃竄事件，其中一人還動手毆打海關人員臉部，但最後3人都被海關與航警人員制伏；桃園地檢署今（21）日表示，3名旅客分別運送海洛因、大麻花等毒品被海關人員即時攔阻，並經由法務部調查局桃園市調處偵辦，其中林姓男子疑因球鞋藏有海洛因企圖逃亡，還揮拳攻擊海關人員臉部，檢方已起訴，另2案則仍偵辦中。

針對桃園機場於今年5至8月間發生3起旅客涉嫌運毒案件，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德今天提出說明，第一起發生於今年5月1日，35歲的林姓男子因缺錢，經由友人介紹至柬埔寨取得夾藏毒品之球鞋後，穿戴入境台灣桃園機場，再轉交運毒集團成員，運毒集團成員以提供機票、住宿、旅費及新台幣12萬至15萬元不等報酬，林姓男子先於4月6日依運毒集團成員指示前往柬埔寨取得球鞋，於同年月12日穿戴藏有毒品海洛因球型入境台灣，後轉交運毒集團成員得逞。

第二次則於5月9日再依運毒集團成員指示再次前往柬埔寨，取得夾藏毒品海洛因球鞋後，於同年月11日穿戴球鞋搭乘長榮航空BR－266號班機返台，因林男入關前因腳部不適，遂換穿拖鞋並將球鞋放入隨身後背包內，以攜帶隨身行李方式將毒品海洛因私運入境。同日下午6時許，在桃園國際機場第二航廈經財政部關務署台北關人員攔檢查獲，過程中，林男被海關人員查獲時，還攻擊海關人員臉部，但仍遭壓制到案，海關當場扣得第一級毒品海洛因2包（純度64.54%，純質淨重794.39公克）、球鞋1雙及iPhone手機2支等證物，林男偵訊時坦承過程中已取得美金600元之食宿費用及12萬元報酬。

此外，第二起是43歲劉姓男子於今年7月24日運輸大麻花毒品案及36歲許姓男子於8月3日運輸海洛因毒品案，2人攜毒入境時均經台北關人員及航警局人員即時攔阻，經由桃園市調處移送桃檢偵辦。

黃榮德指出，被告3人經檢察官訊問後向法院聲請羈押獲准，其中林姓被告因涉犯毒品危害防制條例之運輸第一級毒品罪嫌，已經檢察官於今年7月3日起訴，並具體向法院求刑有期徒刑15年。另劉姓、許姓仍由檢察官偵辦中。

桃檢呼籲，海關人員身兼「截毒於關口」守護邊境之重任，往來國境之民眾應當遵循海關人員執行公務指示，桃檢對於任何攻擊執法人員之犯行，決不寬貸，將持續與海關人員及各執法單位齊力查緝毒品犯罪。

