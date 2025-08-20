　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盜IG嗆前女友「幫妳出性愛影集」！渣男挨告下場曝光

▲桃園市吳姓男子去年4月間在中壢區某銀行旁自動櫃員機ATM前佯裝領錢，卻趁短裙女領錢之際，以手機偷拍裙底風光被當場抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子對前女友嗆聲「幫妳出影集」，挨告下場出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名男子阿平（化名）與女子小悅（化名）曾是情侶關係，沒想到他分手後竟盜用現任女友的帳號，傳訊恐嚇小悅「幫妳出個影集」、「直接出道當AV女優了」等話語，嚇得小悅告上法院。橋頭地院法官審理後，判阿平須賠10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿平與小悅曾是情侶關係，2人分手以後各自都有了新的對象。怎料2024年1月間，阿平因不滿小悅分手後對外的言論，竟盜用現任女友的帳號，發布大量訊息恐嚇對方。

阿平向小悅發送「下次妳還想玩的話，我會幫妳出個影集」、「中秋端午七夕情人過年過節一到，我會一部一部傳給妳男朋友好好欣賞」、「希望妳現在的男朋友有NTR的癖好，不然妳又要找下一個接盤俠了」、「真的要不是我還有一點理智，換作其他人妳現在估計可以直接出道當AV女優了」，讓小悅感到非常恐懼，權衡之下決定將人告上法院，並且求償200萬元。

▲桃園市陳姓男子去年2月間經過鄰居窗口，察覺鄰女沐浴，竟然以手機偷拍入浴影像，當場被女子發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子對前女友嗆聲「幫妳出影集」，挨告下場出爐。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

對此，阿平則辯稱，確實有發送這些文字給小悅，但並沒有想危害對方的安全，且性愛影片也都已經刪除。發送這些話語僅是為了自保，而不是為了恐嚇。

針對阿平的說法，法官考量後認為，是否構成恐嚇，只需要發出惡害告知，令受告知人對於自己的生命、身體、財產或名譽等感到憂慮，破壞他人免於恐懼的自由，即已構成，與實際上有無具體侵害受告知者等行為是兩件事。

因此，法官認定，阿平手中是否仍有性愛影像，與恐嚇是否成立無關。阿平聲稱傳送這些文字是為了自保，但想讓小悅不再陳述不當言詞，並非僅有恐嚇散布性影像的方式能夠達成，阿平不能用這種違法的方式來免責。

法官最終判定，阿平的辯詞並無可採，衡量雙方的社會地位、經濟情況以後，判阿平須賠10萬元，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖男當街捅死妻子小姨子　殺人罪起訴
老公出差了...　人妻認無套偷吃2男
繫安全帶「仍吞3千罰單」！　國道警曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盜IG嗆前女友「幫妳出性愛影集」！渣男挨告下場曝光

快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她手寫偷腥紙條認了

新竹男IG私訊正妹「求約砲」…結果被她男友押到山區打半死

快訊／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回、親哥30萬元交保

韓國富商北市買幣、名錶慘遭花蓮黑幫設局　50萬現金留車內吞走

台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　新北檢速結起訴殺人罪嫌

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

盜IG嗆前女友「幫妳出性愛影集」！渣男挨告下場曝光

快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她手寫偷腥紙條認了

新竹男IG私訊正妹「求約砲」…結果被她男友押到山區打半死

快訊／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回、親哥30萬元交保

韓國富商北市買幣、名錶慘遭花蓮黑幫設局　50萬現金留車內吞走

台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　新北檢速結起訴殺人罪嫌

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

美國商務部長證實：計劃以晶片法案的補助換取Intel股份

俄烏峰會選在日內瓦？瑞士表態「願給普丁豁免權」不實施逮捕

盜IG嗆前女友「幫妳出性愛影集」！渣男挨告下場曝光

美商務部長砲轟拜登「白送錢給台積電」　川普要用補助換股權

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

縮短艦載機飛行員培訓　央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

國際火線／俄烏終戰之法：澤倫斯基簽和約後飛以色列？

美18至24歲年輕人遊戲消費大減　受學貸與就業壓力影響

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

社會熱門新聞

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她寫偷腥紙條認了

台中男帶妹開房挨告性侵！喊冤：她是我小三

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　殺人罪起訴

即／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多熱門

相關新聞

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼豪禮

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼豪禮

為因應現今社會晚婚或不婚問題，嘉義縣政府民政處9月27日將在番路鄉鄒族逐鹿文創園區舉辦「嘉義愛情美學 逐鹿山林遇見你」單身聯誼活動，提供單身者擴展生活圈，增加與異性交流機會。今（19）日在縣府招商空間舉辦活動宣傳記者會，縣長翁章梁親自出席，邀請全國單身男女踴躍參加。

農會理事選舉1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

農會理事選舉1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

用幾個問題找出能陪你走下去的人

用幾個問題找出能陪你走下去的人

感情變淡了？其實是進入磨合期

感情變淡了？其實是進入磨合期

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

關鍵字：

恐嚇前任法院盜用帳號愛情

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

孫安佐新女友曝光

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

台中傳去年超徵75億

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面