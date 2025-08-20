盜IG嗆前女友「幫妳出性愛影集」！渣男挨告下場曝光

▲男子對前女友嗆聲「幫妳出影集」，挨告下場出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名男子阿平（化名）與女子小悅（化名）曾是情侶關係，沒想到他分手後竟盜用現任女友的帳號，傳訊恐嚇小悅「幫妳出個影集」、「直接出道當AV女優了」等話語，嚇得小悅告上法院。橋頭地院法官審理後，判阿平須賠10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿平與小悅曾是情侶關係，2人分手以後各自都有了新的對象。怎料2024年1月間，阿平因不滿小悅分手後對外的言論，竟盜用現任女友的帳號，發布大量訊息恐嚇對方。

阿平向小悅發送「下次妳還想玩的話，我會幫妳出個影集」、「中秋端午七夕情人過年過節一到，我會一部一部傳給妳男朋友好好欣賞」、「希望妳現在的男朋友有NTR的癖好，不然妳又要找下一個接盤俠了」、「真的要不是我還有一點理智，換作其他人妳現在估計可以直接出道當AV女優了」，讓小悅感到非常恐懼，權衡之下決定將人告上法院，並且求償200萬元。

▲男子對前女友嗆聲「幫妳出影集」，挨告下場出爐。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



對此，阿平則辯稱，確實有發送這些文字給小悅，但並沒有想危害對方的安全，且性愛影片也都已經刪除。發送這些話語僅是為了自保，而不是為了恐嚇。

針對阿平的說法，法官考量後認為，是否構成恐嚇，只需要發出惡害告知，令受告知人對於自己的生命、身體、財產或名譽等感到憂慮，破壞他人免於恐懼的自由，即已構成，與實際上有無具體侵害受告知者等行為是兩件事。

因此，法官認定，阿平手中是否仍有性愛影像，與恐嚇是否成立無關。阿平聲稱傳送這些文字是為了自保，但想讓小悅不再陳述不當言詞，並非僅有恐嚇散布性影像的方式能夠達成，阿平不能用這種違法的方式來免責。

法官最終判定，阿平的辯詞並無可採，衡量雙方的社會地位、經濟情況以後，判阿平須賠10萬元，全案仍可上訴。