快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要分5千萬財產

▲林穎孟(左)與林致光(右)密婚9個月結束後，雙方民刑事訴訟不斷。（資料照／合成圖）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

誠泰少東林致光因涉嫌傷害前妻議員林穎孟遭起訴，林致光21日中午委由律師代為發布聲明，表示將在法院澄清證明清白，林致光並揭露，林穎孟在9個月的婚姻結束後，曾在法庭上要求5000萬元的夫妻剩餘財產分配，希望雙方未來能回歸理性，依法處理。

林穎孟曾任台北市議員，因詐領助理補助費案被判刑5月8日，現正上訴高院審理中，外界也是在這起官司中，意外發現林穎孟早在2022年12月密婚林致光，但不到1年就分居，並在2023年8月9日聲請登記離婚。

外界不知道的是，這對怨偶其實還有多起民刑事官司，林穎孟指控，林致光在2023年9月15日深夜，明知她剛接受手術，回家需要休息，林致光卻要求她歸還正穿身上的上衣，林致光多次出手拉扯林穎孟身上的棉被、爭搶手機，害她在拉扯中被推倒受傷，台北地檢署21日依違反家暴令、傷害等罪嫌起訴林致光。

林致光為此委由律師代表發布聲明全文如下：

一、 林先生迄未收到起訴書，尚難對案情細節回應，惟起訴所指113年9月15日同一糾紛，前曾獲士林地檢署不起訴處分，林先生絕無推倒或接觸到林小姐，恐係不同檢察官對於事實認知不同，對此林先生將於法院續為澄清及證明。



二、 就二人婚姻所生事件，林小姐前曾提出數起包含傷害、妨害自由、恐嚇、違反保護令等告訴，惟全部業經臺中地檢署113偵44349號、士林地檢署113偵6199號、113偵續231號、113偵26239號不起訴處分確定，及本次臺北地檢署另為不起訴處分，足見除本案外，林小姐提告內容均經檢方查證並非事實。



三、 此外，二人仍有夫妻剩餘財產案件於臺北地院審理中，林小姐對於僅維持9個月之婚姻竟於訴訟中一度提出5000萬元要求，是否為此而反覆提出刑事告訴，不得而知，惟仍盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理。