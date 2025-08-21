　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉貪「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東林致光2罪起訴

▲林穎孟（左圖／翻攝IG）指控前夫、誠泰少東林致光（右圖／記者李毓康攝）涉嫌違反保護令、傷害等罪。

▲林穎孟（左圖／翻攝IG）指控前夫、誠泰少東林致光（右圖／記者李毓康攝）涉嫌違反保護令、傷害等罪。

記者劉昌松／台北報導

台北市議會前議員林穎孟，因涉嫌詐領助理費遭判刑5年8月，現正上訴高院，案件審理過程中，傳出林穎孟早已密婚誠泰少東林致光，但2人感情生變，在2024年1月登記離婚。林穎孟另指控林致光為了要她歸還正穿在身上的衣服，在拉扯間把林穎孟推倒跌傷膝蓋，台北地檢署21日依家暴傷害罪起訴林致光。

林穎孟出身太陽花學運，2018年以時代力量黨籍當選台北市議員，被稱為「甜心議員」，2022年因爆出「慣老闆」風波，遭檢舉以人頭助理詐領補助26萬元吃上官司，被檢察官諭令交保100萬元，林穎孟改以無黨籍爭取連任也失敗。

2024年3月，原本幫林穎孟繳交保釋金的誠泰少東林致光，突然向法院聲請退保，外界才發現，原來2人在2022年12月密婚，但不到1年就分居，互相有多起民刑事訴訟，林穎孟坦承與林致光早已關係不睦，「遭檢調偵辦本案，當時我籌不出100萬元，林致光主動替我給付保證金，之後才復合」，當時法院認為雙方關係確已交惡，才准退還林致光100萬元，由林穎孟自己另籌保金。

事實上，林穎孟早在2023年8月9日已向台中地院聲請核發暫時保護令，但在2023年9月15日深夜，林穎孟剛接受手術後回家休息時，林致光卻要求林穎孟歸還他購買的上衣，還多次出手拉扯林穎孟身上的棉被、爭搶手機。

林穎孟在拉扯中被推倒受傷，因此報警提告，檢察官調查後，認為林致光動手施暴，導致林穎孟的右腳膝蓋挫傷、瘀青，並使林穎孟精神上感到痛苦畏懼，涉嫌違反家暴令、傷害等罪，依法提起公訴。

快訊／涉貪「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東林致光2罪起訴

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　殺人罪起訴

新北市土城區1名謝姓男子，今年（2025年）7月上午，涉持刀當街捅死妻子與小姨子，隨即逃亡彰化伸港被捕，新北地檢署複訊後聲押禁見獲准，密集偵辦僅約1個月，今（19日）依殺人、違反保護令等罪嫌起訴，將由新北地院選任國民法官審理。

幼兒園開始侵犯！男童原諒爸爸　獸父判12年

大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」　被拖出門散心

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

中和24歲女拒絕復合遭狂揍　恐怖前任3萬交保

