社會 社會焦點 保障人權

捅死妻子、小姨子！保護令當廢紙還自稱神經病　土城家暴男續押

▲謝男殺害妻子、小姨子，被移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲謝男涉當街持刀捅死妻子與小姨子，被起訴殺人等罪嫌，新北地院21日裁定他繼續羈押禁見（資料照／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市土城區1名謝姓男子，今年（2025年）7月上午，涉持刀當街捅死妻子與小姨子，隨即逃亡彰化伸港被捕，經新北地檢署聲押禁見獲准，前天（19日）起訴他涉犯殺人、違反保護令等罪嫌，今（21日）移審新北地院，法官調查後，裁定謝男繼續羈押禁見。

新北院裁定理由指出，謝男涉犯殺人重罪、犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證、滅證及反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，因此諭知羈押，並禁止接見通信。

起訴指出，46歲謝男無業、有多次家暴紀錄，今年5月間，他深夜在家門外打傷張姓妻子眼角與耳朵，張女聲請求助，新北地院今年6月核發暫時保護令，禁止謝男對張女實施身體或精神上不法侵害行為、也不准騷擾聯絡張女。

謝男明知保護令內容，今年7月6日下午1點多，藉口回家收拾私人物品，故意砸壞存錢筒和妻子爭吵，被警方以涉犯違反保護令罪嫌移送新北檢偵辦，檢方認為謝男沒動粗傷人、情節輕微，訊後將謝男請回，並同步通知警方與新北市府家庭暴力及性侵害防治中心注意。

不料謝男怪罪張女，隔天（7日）上午11點多，開車埋伏張女上班必經之路，在土城區明德路二段，涉加速撞翻共乘機車的張女與小姨子，接著持刀朝2人胸、頸等要害猛刺10刀，並持鋁棒狠敲妻子頭部至少3下，2女倒臥血泊中、不幸喪命。

遇害的謝妻張女擔任診所護理師，一同喪命的張女妹妹今年剛結婚，2人光天化日遇襲、奮力掙扎尖叫，有1位路過的義勇哥上前嚇退謝男繼續捅刺，2女陳屍路旁，驚悚畫面被路人用手機錄下，上傳網路震驚大眾。

謝男行兇後開車南下逃亡，沿途狂發限時動態昭告天下自己殺妻，在高速公路發現被警車尾隨，立刻下交流道直奔當地彰化縣警局伸港派出所，自稱投案，緊跟在後的新北市土城警分局警員將謝男帶回調查，謝男在警局嚎啕大哭稱「我有病，我要找記者說」。

新北檢挨批欠缺警覺心、錯失挽救張姓姊妹時機，隔天（8日）複訊被移送的謝男後，以涉犯殺人、違反保護令等罪嫌，有逃亡、勾串滅證與反覆實施之虞聲押禁見謝男獲准，檢方表明會儘速偵結本案、嚴查重懲，密集偵辦僅約1個月，19日起訴謝男，移審新北地院將選任國民法官審理。。

犯罪被害人保護協會於案發後立刻關懷2女的家屬，提供法律諮詢、心理輔導等服務，並協助申請最高額180萬元犯罪被害補償金，將由新北檢犯罪被害人補償審議會審議決定。

08/20 全台詐欺最新數據

捅死妻子、小姨子！保障人權當廢紙還自稱神經病　土城家暴男續押

即／被控家暴甜心議員　誠泰少東：她要分5千萬財產

即／被控家暴甜心議員　誠泰少東：她要分5千萬財產

誠泰少東林致光因涉嫌傷害前妻議員林穎孟遭起訴，林致光21日中午委由律師代為發布聲明，表示將在法院澄清證明清白，林致光並揭露，林穎孟在9個月的婚姻結束後，曾在法庭上要求5000萬元的夫妻剩餘財產分配，希望雙方未來能回歸理性，依法處理。

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　殺人罪起訴

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　殺人罪起訴

幼兒園開始侵犯！男童原諒爸爸　獸父判12年

幼兒園開始侵犯！男童原諒爸爸　獸父判12年

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

家暴殺妻羈押禁見國民法官

