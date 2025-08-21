　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／告前夫家暴被反指想分產5千萬　前甜心議員發聲明反擊

▲▼台北市議會前「甜心議員」林穎孟，因任內涉詐領公費助理補助26萬餘元被起訴，10日到台北地院開完庭受訪盼釐清案情「被知道、被理解」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，反擊前夫林致光說她想分產5千萬元，純屬無稽之談。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟，指控前夫前誠泰銀行少東林致光對她家暴成傷，台北地檢署今（21日）起訴林男涉犯家暴傷害等罪嫌，林男堅稱清白，雙方應回歸理性、依法處理，他被要求5000萬元的夫妻剩餘財產分配，林女今晚打破沉默，透過律師聲明，以「家暴男」稱呼林男，反擊對方說她要求「分產」、純屬無稽之談，她「願全世界女性能永遠免於受暴力恐懼的威脅」。

▲林穎孟（左圖／翻攝IG）指控前夫、誠泰少東林致光（右圖／記者李毓康攝）涉嫌違反保護令、傷害等罪。

▲林穎孟（左圖／翻攝IG）指控前夫、誠泰少東林致光（右圖／記者李毓康攝）涉嫌違反保護令、傷害等罪。

林穎孟聲明全文如下：

1.我的通常保護令已於2024年4月11日由法院三審定案，家暴男亦於今日（2025年8月21日）媒體報導被以違反保護令及傷害罪起訴。家暴男及其律師胡謅之語，不值得回應。

2.家暴受害多為密室，蒐證不易，如果可以，請錄影，即便必須冒著生命危險。因為就算有錄音和驗傷單仍可能被視為證據不足，尤其遇到有資源的NPD。這次多虧有錄影才讓家暴無所遁形。

3.物理傷害始終存在不可抹滅。感謝社工和我的律師一直努力沒有放棄希望，願全世界女性能永遠免於受暴力恐懼的威脅。

▲▼前「甜心議員」林穎孟21日深夜，委託律師發布聲明，反擊前夫即誠泰銀行少東林致光。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲前「甜心議員」林穎孟21日深夜，委託律師發布聲明，反擊前夫即誠泰銀行少東林致光。（圖／記者黃哲民翻攝）

4.其餘法律問題，委由律師事務所張榮成律師說明：

本事務所張榮成律師受林穎孟女士委託，針對近日林致光先生於媒體發布之不實聲明，意圖抹黑林穎孟女士並轉移社會對家庭暴力受害者之關注，為澄清事實，特此聲明如下：

一、林穎孟女士於婚姻期間長期遭林致光先生家暴，林致光先生受到起訴，正因其公然違反保護令，挑戰法律底線。現今更藉散布不實言論，掩飾家暴本質，造成二度傷害。

二、林致光先生聲稱林穎孟女士請求五千萬元剩餘財產分配，純屬無稽之談。實際上林致光先生帳戶內有諸多不明金流，難以計算作為當事人所受家庭暴力之賠償或剩餘財產之補償。

三、家庭暴力非單純婚姻糾紛，而是嚴重侵害人身安全之犯罪。任何抹黑造謠，均無法改變檢方已起訴之事實。呼籲社會正視家暴問題，支持被害人，並透過司法釐清真相，使被害人不再生活於恐懼之中。

快訊／前甜心議員發聲反擊「少東前夫」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

