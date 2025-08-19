讀幼幼班就被猥褻「像在捏黏土」阿嬤救不了愛孫　獸父判12年



▲獸父猥褻幼兒，遭判12年徒刑。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

屏東一名小一男童向老師求救，指父親從他念幼兒園幼幼班時，就會用舌舔、手摸猥褻他的私密處，老師立即依法通報。全案經屏東地院審理，法官判定父親從男童2歲侵犯到7歲，以每個月1次的頻率，依父親猥褻男童54次，各處4年徒刑。全案上訴到高雄高分院，法官認為父親應從母親離家後，也就是男童5歲時，才開始侵犯男童，判定父親猥褻男童20次，處12年徒刑。可上訴。

判決指出，男童小寶(化名)在2017年間才2歲多，還在就讀幼兒園幼幼班，就遭同睡一房的父親不斷猥褻，期間小寶雖尖叫要爸爸不要摸，但父親並沒有罷手，小寶轉而向阿嬤求救，但阿嬤也勸阻父親無效，侵犯一直持續到小寶升上小學1年級，他再也無法忍受，於2022年3月11日將這件事告訴學校老師，全案才曝光。

審理時，父親否認犯行，但小寶在警詢、偵查時對侵犯過程指證歷歷，且說「爸爸突然跑過用兩隻手捏我尿尿跟屁股，很像在捏黏土，我會痛，我有叫」、「爸爸有警告我不能跟別人說，不然他會被抓走，我有跟阿嬤說，我說爸爸會一直摸我，阿嬤說爸爸不學好的學壞的，我現在還是很難過」、「我覺得很噁心，我覺得爸爸這樣摸我是不對的，我超希望有人告訴爸爸這樣是不對的」，不過到了庭審時，小寶又拒絕回答相關事實，多次表示「我不敢講，我怕會害了爸爸」、「我原諒爸爸」等語。

一審法官認為，小寶案發時只是2至7歲幼童，若非親身經歷，無法如此清楚的描述過程，且小寶也說不希望爸爸被處罰，並沒有誣陷父親的可能，加上阿嬤也作證聽到孫子說被父親亂摸，也作為補強證據，另心理鑑定結果也顯示，小寶長期遭父親捏、舔生殖器或是臀部，甚至用手侵犯，疑似已有創傷後壓力症候群。

一審法官按照小寶證詞，以父親1個月侵犯1次做計算，判定父親對小寶猥褻54次，各處4年徒刑。強制性交部分因證據不足，判處父親無罪。

全案上訴到高雄高分院。二審法官指出，小寶原本和父母同住，母親在2020年7月搬離住處，父親才在同年9月、也就是小寶念大班時，搬回老家和阿公、阿嬤同住，而小寶的母親證稱，在她搬走前，小寶都是她在顧，父親不可能在這時期性侵小寶，而幼童依賴母親，小寶如果當時已遭猥褻，應會向母親求助，但母親卻沒有聽聞，因此判定小寶遭父親猥褻，應是從母親搬離住處才開始，一直持續到2022年3月11日之前，以每月1次頻率計算，共計猥褻20次。

法官審酌，父親為逞獸慾，從小寶念幼兒園猥褻到小學1年級，時間長達1年8個月之久，案發後小寶常情緒失控且情緒憂鬱，多次試圖輕生，還因本案內心充滿自責和愧疚，認為是自己說出實情害了爸爸，可見身心受創至深，父親犯罪情節重大，審酌小寶雖無法忍受被父親侵犯，但對父親仍相當依戀，兼衡父親服刑完畢後仍須回歸家庭等情，撤銷原判決，依父親犯20個對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，處12年徒刑。可上訴。

