　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　新北檢速結起訴殺人罪嫌

▲▼ 土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，稍早抵達土城分局。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北土城謝姓家暴男涉殘忍殺害妻子與小姨子，逃亡彰化落網。（資料照／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市土城區1名謝姓男子，今年（2025年）7月上午，涉持刀當街捅死妻子與小姨子，隨即逃亡彰化伸港被捕，新北地檢署複訊後聲押禁見獲准，密集偵辦僅約1個月，今（19日）依殺人、違反保護令等罪嫌起訴，將由新北地院選任國民法官審理。

起訴指出，46歲謝男無業、有多次家暴紀錄，今年5月間，他深夜在家門外打傷張姓妻子眼角與耳朵，張女聲請求助，新北地院今年6月核發暫時保護令，禁止謝男對張女實施身體或精神上不法侵害行為、也不准騷擾聯絡張女。

謝男明知保護令內容，今年7月6日下午1點多，藉口回家收拾私人物品，卻故意砸壞存錢筒和妻子爭吵，被警方以涉犯違反保護令罪嫌移送新北檢偵辦，檢方訊問後認為謝男沒動粗傷人、情節輕微，將謝男請回，並同步通知警方與新北市府家庭暴力及性侵害防治中心注意。

不料謝男怪罪張女，隔天（7日）上午11點多，開車埋伏張女上班必經之路，尾隨騎機車的張女到土城區明德路二段，涉加速將張女與後座的小姨子撞翻，接著持刀朝2人胸、頸等要害猛刺10刀，並持鋁棒狠敲妻子頭部至少3下，2女倒臥血泊中、死於大出血。

▲土城姊妹遭砍雙亡，姊夫犯案過程曝光。（圖／翻攝網路，下同）

▲土城姊妹遭砍雙亡，姊夫犯案過程曝光。（資料照／翻攝網路）

遇害的謝妻張女擔任診所護理師，一同喪命的張女妹妹今年剛結婚，2人光天化日遇襲、奮力掙扎尖叫，有1位路過的義勇哥上前嚇退謝男繼續捅刺，2女最後仍不幸喪命，驚悚畫面被路人用手機錄下，上傳網路震驚大眾。

謝男行兇後開車南下逃亡，沿途狂發限時動態昭告天下自己殺妻，在高速公路發現被警車尾隨，立刻下交流道直奔當地彰化縣警局伸港派出所，自稱要投案，緊跟在後的新北市土城警分局警員將謝男帶回調查，謝男在警局嚎啕大哭稱「我有病，我要找記者說」。

▲謝男殺害妻子、小姨子，被移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲謝男被帶回警局調查時，態度不配合。（資料照／記者陸運陞攝）

新北檢挨批欠缺警覺心、錯失挽救張姓姊妹時機，隔天（8日）複訊被移送的謝男後，檢方以涉犯殺人、違反保護令等罪嫌，有逃亡、勾串滅證與反覆實施之虞聲押禁見謝男獲准，檢方並表明會儘速偵結本案、嚴查重懲。

犯罪被害人保護協會於案發後立刻關懷2女的家屬，提供法律諮詢、心理輔導等服務，並協助申請最高額180萬元犯罪被害補償金，將由新北檢犯罪被害人補償審議會審議決定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
滿18歲就開OnlyFans　女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才
罕見！熱水器堆滿1物　住戶一開竟燒起來
台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三
台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了
屈中恆遭當眾批「劣跡藝人」　李興文聲援：當你堅強後盾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回、親哥30萬元交保

韓國富商北市買幣、名錶慘遭花蓮黑幫設局　50萬現金留車內吞走

台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　新北檢速結起訴殺人罪嫌

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

上國道有繫安全帶「仍吞3千罰單」！國道警曝原因：不是在刁難

快訊／新北81歲翁騎機車「下坡彎道失控」　自撞路燈送醫不治

26歲騎士忠孝橋噴飛「碰撞2車亡」！相驗結果曝　頭部重創、腿斷肢

跟蹤卡拉OK美女到電梯口　噁男不舉竟「手指戳破內褲」性侵

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

快訊／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回、親哥30萬元交保

韓國富商北市買幣、名錶慘遭花蓮黑幫設局　50萬現金留車內吞走

台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三

土城家暴男當街捅死妻子小姨子　新北檢速結起訴殺人罪嫌

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

上國道有繫安全帶「仍吞3千罰單」！國道警曝原因：不是在刁難

快訊／新北81歲翁騎機車「下坡彎道失控」　自撞路燈送醫不治

26歲騎士忠孝橋噴飛「碰撞2車亡」！相驗結果曝　頭部重創、腿斷肢

跟蹤卡拉OK美女到電梯口　噁男不舉竟「手指戳破內褲」性侵

各獲4萬獎學金　南投24位學童獲頒北港朝天宮孝心獎

桃園城市主題曲《After Landing》大公開！　周杰倫子弟兵派偉俊唱出在地魅力

快訊／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回、親哥30萬元交保

實兵演練化學災變　防水防塵機器犬超吸睛

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

日粉來台追李珠珢「人牆包圍只能看手機螢幕」　釣出本尊暖心留言

兒童權利公約實踐　桃嘉市府推動兒少代表對話共成長

丹娜絲災後復原量大　黃偉哲：防救災加班費全數核給

泰式綠咖哩雞教學！　移民署桃園站邀新住民手作家鄉味

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

【律師比中指嗆警】慘遭噴辣椒水壓制！正妹坐一排看大場面：一路好走

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

柯文哲拚交保　法界：10月是關鍵

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

戴寧搭囚車發監台中女監　將住進多人舍房

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖

更多熱門

相關新聞

幼兒園開始侵犯！男童原諒爸爸　獸父判12年

幼兒園開始侵犯！男童原諒爸爸　獸父判12年

屏東一名小一男童向老師求救，指父親從他念幼兒園幼幼班時，就會用舌舔、手摸猥褻他的私密處，老師立即依法通報。全案經屏東地院審理，法官判定父親從男童2歲侵犯到7歲，以每個月1次的頻率，依父親猥褻男童54次，各處4年徒刑。全案上訴到高雄高分院，法官認為父親應從母親離家後，也就是男童5歲時，才開始侵犯男童，判定父親猥褻男童20次，處12年徒刑。可上訴。

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

惡老闆打火機燒肛虐死員工　不採國民法官審理

惡老闆打火機燒肛虐死員工　不採國民法官審理

土城逆倫血案　高大成：不執行死刑對社會產生危害

土城逆倫血案　高大成：不執行死刑對社會產生危害

土城94歲婦遭砍傷重不治　檢警相驗查死因

土城94歲婦遭砍傷重不治　檢警相驗查死因

關鍵字：

家暴殺妻殺人國民法官土城

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

盛品儒肝癌病逝享年48歲

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

快訊／PCB妖股驚爆逾千萬元違約交割　今年第8起

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面