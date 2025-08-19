土城家暴男當街捅死妻子小姨子　新北檢速結起訴殺人罪嫌

▲新北土城謝姓家暴男涉殘忍殺害妻子與小姨子，逃亡彰化落網。（資料照／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市土城區1名謝姓男子，今年（2025年）7月上午，涉持刀當街捅死妻子與小姨子，隨即逃亡彰化伸港被捕，新北地檢署複訊後聲押禁見獲准，密集偵辦僅約1個月，今（19日）依殺人、違反保護令等罪嫌起訴，將由新北地院選任國民法官審理。

起訴指出，46歲謝男無業、有多次家暴紀錄，今年5月間，他深夜在家門外打傷張姓妻子眼角與耳朵，張女聲請求助，新北地院今年6月核發暫時保護令，禁止謝男對張女實施身體或精神上不法侵害行為、也不准騷擾聯絡張女。

謝男明知保護令內容，今年7月6日下午1點多，藉口回家收拾私人物品，卻故意砸壞存錢筒和妻子爭吵，被警方以涉犯違反保護令罪嫌移送新北檢偵辦，檢方訊問後認為謝男沒動粗傷人、情節輕微，將謝男請回，並同步通知警方與新北市府家庭暴力及性侵害防治中心注意。

不料謝男怪罪張女，隔天（7日）上午11點多，開車埋伏張女上班必經之路，尾隨騎機車的張女到土城區明德路二段，涉加速將張女與後座的小姨子撞翻，接著持刀朝2人胸、頸等要害猛刺10刀，並持鋁棒狠敲妻子頭部至少3下，2女倒臥血泊中、死於大出血。

▲土城姊妹遭砍雙亡，姊夫犯案過程曝光。（資料照／翻攝網路）

遇害的謝妻張女擔任診所護理師，一同喪命的張女妹妹今年剛結婚，2人光天化日遇襲、奮力掙扎尖叫，有1位路過的義勇哥上前嚇退謝男繼續捅刺，2女最後仍不幸喪命，驚悚畫面被路人用手機錄下，上傳網路震驚大眾。

謝男行兇後開車南下逃亡，沿途狂發限時動態昭告天下自己殺妻，在高速公路發現被警車尾隨，立刻下交流道直奔當地彰化縣警局伸港派出所，自稱要投案，緊跟在後的新北市土城警分局警員將謝男帶回調查，謝男在警局嚎啕大哭稱「我有病，我要找記者說」。

▲謝男被帶回警局調查時，態度不配合。（資料照／記者陸運陞攝）

新北檢挨批欠缺警覺心、錯失挽救張姓姊妹時機，隔天（8日）複訊被移送的謝男後，檢方以涉犯殺人、違反保護令等罪嫌，有逃亡、勾串滅證與反覆實施之虞聲押禁見謝男獲准，檢方並表明會儘速偵結本案、嚴查重懲。

犯罪被害人保護協會於案發後立刻關懷2女的家屬，提供法律諮詢、心理輔導等服務，並協助申請最高額180萬元犯罪被害補償金，將由新北檢犯罪被害人補償審議會審議決定。