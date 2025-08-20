　
    • 　
>
政治

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

▲罷免支持者製作假圖卡，喊話廣傳影響中間選民。（圖／翻攝自Threads）

▲罷免支持者製作假圖卡，喊話廣傳影響中間選民。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者郭運興／台北報導

823二波大罷免進入倒數，但19日卻有罷免支持者發文透露製作「挺7位藍委投同意」的假圖卡，更稱「已成功混入藍群組，中間選民應該有機會，再麻煩大家協助廣傳」。對此，多名藍委在該貼文留言批評，羅智強表示「這不只沒水準，也違反選罷法，意圖使人被罷免」，網友也表示「已報案檢舉，你不刪文等著進警局吧」、「726敗的還不夠823繼續敗」、「只會騙跟誤導民眾」。

一名罷免支持者19日於社群平台貼出有著7位藍委姓名，但內容卻是「挺藍委反惡罷，好立委投同意」的假圖卡，該名網友表示「這組目前有成功混入藍群組，中間選民應該有機會，再麻煩大家協助廣傳，最後四天衝刺GoGo」。該文更吸引12萬次瀏覽、5500人按讚。

對於此不實圖卡，多名藍委留言砲轟，徐巧芯表示「沒署名是黑函欸，誰做的誰坐牢」，羅智強批評「這已不只沒水準，也違反選罷法，意圖使人被罷免」，他也附上法條，第 104 條，意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

網友也批評，「已報案檢舉，你不刪文等著進警局吧」、「別老是秀下限，那麼反智好嗎」、「726敗的還不夠823繼續敗」、「只會騙跟誤導民眾」、「這就是罷團被民進黨放生的結果」、「只是不斷證明，連投票都要用詐騙的」、「我覺得最好笑的是，居然以為這種圖可以誤導中間選民」。

另外，面臨罷免也遭惡意製作成假圖卡的南投立委游顥也發文提醒支持者，網路上依舊出現大量假圖卡與錯誤資訊，罷團為了操作投票風向，不惜製作錯誤視聽圖卡、誤導民眾。

游顥批評，這些資訊不是誤導，是刻意操弄，是「奧步」。要再次提醒鄉親，不要輕信來源不明的圖卡與網傳資訊，真正認真做事的人，不會花時間搞抹黑，823投下「不同意罷免」的一票，拒絕罷團的騙票戰術，展現南投人的智慧與骨氣。

▲▼罷免支持者製作假圖卡，喊話廣傳影響中間選民。（圖／翻攝自Threads）

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大罷免羅智強國民黨民進黨徐巧芯假圖卡游顥罷團

