提案罷免失敗還挨告　「敲羅行動」領銜人出庭呱呱：錯愕！

▲台中立委羅廷瑋罷免案領銜人呱呱被控違反《選罷法》出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

726首波大罷免投票結束，藍營25比0留住立委與縣市長寶位，相關的選舉訴訟仍在各地進行中，提案罷免台中立委羅廷瑋的領銜人呱呱（林熲珉）因在宣傳期間的發言，被控涉嫌散布不實言論違反《選罷法》，19日到台北地檢署出庭。呱呱對遭羅廷瑋提告感到錯愕，但也表示願意配合檢察官調查。

今年6月間，各地罷免立委連署陸續進入第三階段，國民黨中央發布新聞稿，指出部分罷免團體的領銜與主導人，在提案期間藉由社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配六改四「替中國洗人口」，將造成「一人領身分證，依親數十人」等言論，嚴重不符事實。

當時有台北賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋、南投游顥等8位立委，委由國民黨中央，控告選區相對應的罷團領銜與主導人違反《公職人員選舉罷免法》，司法機關收案後視案情需要分別通知、傳喚當事人到案。

其中羅廷瑋因不滿台中第六選區的「敲羅行動」過去在臉書發布的2篇文章，涉嫌散布不實謠言，因而提告，「敲羅行動」領銜人呱呱19日北上出庭應訊約半小時，他於庭訊後受訪表示，「我們只是對羅廷瑋在新聞上或節目上的內容做評論，他（指羅廷瑋）的提告讓我們感覺滿錯愕的。」