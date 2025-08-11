　
政治

刪預算釀屈公病擴散？　藍黨團批罷團抹黑：衛福部預算增306億

中和區屈公病。（圖／新北市衛生局提供）

▲國民黨團指今年傳染病防治預算創新高，駁刪預算使屈公病疫情擴散。（示意圖／新北市衛生局提供）

記者蘇晏男／台北報導

國內近日出現屈公病疫情，國民黨立法院黨團今（11日）表示，民進黨側翼、罷團又誣指在野黨刪除預算，才使傳染病疫情擴散，但衛福部去（113）年預算額度3383.96億元，今（114）年預算金額高達3690.65億元，增加306億元，增加幅度高達9.04%，且傳染病防治預算今年預算達2.73億元，比去年足足增加了468.4萬元，皆創新高。

「請問人民血汗錢都花去哪裡了？」國民黨團說，在此嚴正敬告罷團及民進黨政府，賴政府如果連基本防疫、疫調都不會做、做不好，衛福部部長是否該換人做？

國民黨團也強調，今年傳染病防治作業預算，國民黨團一毛未刪、一毛未凍，近期國內災情連連，災區衛生狀況急待資源投入加速復原改善。如今因病媒蚊孳生導致疫情擴散，衛福部沒把防疫工作做好，罷團卻只想藉機向在野黨團潑髒水、甩鍋給在野黨。請罷團在栽髒、抺黑之前，先學會查詢立法院公報記錄好嗎？連查資料都不會，如何做好稱職罷團？

國民黨團說，「疾管署日前也已發出新聞稿表示，針對屈公病將依法規分工及預算執行規定加強宣導及針對港口、機場加強檢疫。如果罷團連疾管署的新聞稿都不會看，看不懂，那才是中華民國國語文教育最大的危機」。

國民黨團也說，面對罷團如此不分青紅皂白的抺黑栽贓，全民只能在8月23日投下「不同意罷免票」，向毀台亂台的罷團及無能的賴清德政府說不，還給台灣一個和平安定的社會，這才是台灣人民現在期待發生的事。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：戶頭剩50塊錢
快訊／沈玉琳再發聲！ 　曝轉院內幕
韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」全看光
楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」
快訊／TPBL選秀狀元出爐　攻城獅挑中劉丞勳
重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易
楊柳要來了！一票南部人怕爆哀號：才剛看到太陽

