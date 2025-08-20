鬼月要到了！吃「五種食物」小心卡到陰

▲鬼月遵守相關禁忌有助於趨吉避凶、平安度月。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

8月23日晚間11點是農曆七月「鬼門開」，不少人都會特別謹慎，以免招來不乾淨的東西。命理星座專家小孟老師提醒，鬼月期間有些食物應避免食用，否則恐引來好兄弟纏身，甚至衰運連連。

1.不要吃生魚片：小孟指出，鬼月期間盡量避免吃生食，除了生魚片以外，帶有血腥氣味的食物容易吸引靈體，喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的民眾，也建議避免用活的生鮮來炭烤，否則恐讓好兄弟「聞肉而來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.不要吃梨子：傳統習俗認為，「梨」諧音「來」，晚上吃梨象徵「招你來」，加上如果在鏡子前吃，更被視為容易見鬼的行為，建議夜間避免食用。

3.不要吃鴨蛋：在民俗文化中，鴨蛋常與喪葬習俗聯想在一起，例如將鴨蛋插筷子當作腳尾飯、或掃墓後將鴨蛋殼撒在墳上象徵送別。小孟提醒，這些象徵都與陰氣有關，鬼月應避免食用。

4.不要把筷子插在飯上吃：這樣的動作在習俗上與上香相似，形同祭拜，容易招來好兄弟靠近。尤其家中有小孩時，更要留意他們用餐習慣，避免無心招陰。

5.不要含冰塊：從文字結構來看，冰塊兩字左邊部首去掉會變成水鬼，再加上住家若靠近水域，容易引起靈體注意。儘管夏天炎熱，仍應避免直接含冰塊降溫。

專家提醒，鬼月不僅是文化傳承，更是對自然與生命的敬畏，遵守相關禁忌有助於趨吉避凶、平安度月。



★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。