鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

▲農曆7月禁忌多。（圖／資料照／記者陳涵茵攝)



記者陳俊宏／綜合報導

8月23日就是農曆七月「鬼門開」，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，生肖屬「鼠、蛇、猴」以及射手座、水瓶座、天蠍座容易卡到陰，當心有劫數。

小孟老師說，今年因農曆「閏六月」關係，鬼門延遲開，這些星座生肖說不定有一些劫數，但不用擔心，教大家帶艾草防身，帶一個月就可以；也可摘一片樹葉放在身上，等到鬼月完再丟掉，樹葉會幫我們吸收一些晦氣或煞氣；或是買紅包袋放口袋或包包，靈界朋友看到紅也會有一點害怕，因鬼月比較陰，我們用火比較有阻擋力量。

易卡陰生肖：鼠、蛇

老鼠跟蛇較易卡到陰，因都是夜行性的動物，只有晚上才會出來活動覓食，所以比較喜歡陰暗潮濕的地方，這樣子的習性自然就容易吸收到夜間的穢氣，就會被煞到、卡到。加上老鼠與蛇都喜歡洞穴與濕地，因此天生就帶一點陰氣。

建議你們鬼月要當心，不要去一些海邊、河邊、山上，若一定要去，可攜帶艾草、樹葉或紅包袋。

易卡陰生肖：猴

以你們在動物的屬性來說，你們所在的地方都屬於樹林茂密的地方，在風水學上來說，樹林茂密的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此在鬼月易生病感冒、身體不適，務必要避開一些比較茂密的樹林跟榕樹。

易卡陰第三名：射手座

你們很喜愛自由跟愛冒險，尤其也喜歡旅遊，有一些神經比較大條的射手座，對於一些鬼神的禁忌都不是很在乎，也不太講究，更不懂得保護自己，往往在外面卡到一大堆比較陰的，而不自知，等到自己有感覺時，通常都已經被卡很久了，鬼月招惹好兄弟的機會提高。

建議出門在外可以準備艾草淨化磁場，若是要出國的朋友一定要了解當地的民俗風情，入住飯店也要謹慎挑選，要選評價好、口碑佳的，千萬不要貪小便宜，去選擇一些不知名的地方，才能躲過好兄弟造訪。

易卡陰第二名：水瓶座

水瓶座天生就是個好奇寶寶，對新鮮的事物很好奇，往往也會做出一些脫序的行為。加上水瓶座有著怪咖的個性，好奇又愛玩又害怕，往往不經意就會得罪了鬼神還不知道，容易被好兄弟卡到惡整機會很高。

建議水瓶座朋友，好奇心反而會害死你哦，尤其在鬼月還是持有一顆敬畏的心，收斂一下自己愛玩的個性，避免好兄弟的騷擾。

易卡陰第一名：天蠍座

天蠍座的人感應力很強，在個性方面自己也很容易神經兮兮，有時候會疑神疑鬼。加上本身的磁場也容易與好兄弟有連結，所以在鬼月會容易撞到一些不乾淨的東西，卡到陰的機率滿高的。

建議如果不想被髒東西跟著，不要深夜還在外面遊蕩，也不要出入不良場所，尤其是溪邊與森林茂密的地方。有空可以去廟裡走，那卡到陰的風險就可以降低，那廟也不要去一些陰廟，要去比較陽氣的廟，會對你比較好。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。