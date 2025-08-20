　
    • 　
>
鬼門要開了！　5生肖財運馬上開

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝)

▲農曆7月即將到來。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

周六就是農曆7月「鬼門開」，清水孟國際塔羅小孟老師分享，鬼門一開，生肖屬「兔、龍、雞、猴、羊」財運馬上開。 

第5名：屬羊

屬羊的人鬼門開之後，會小有偏財的情況，若身邊有不錯的投資標的物，可以投資看看，說不定會賺到錢。而且不論是股票或是基金，你的回報都還不錯。

第4名：屬猴

屬猴的人過去有套牢的資金或股票，在鬼門開後都可以有所回報。若跟他人有財務糾紛，也都可以順利解決。

第3名：屬雞

屬雞的人終於揚眉吐氣，過去如果不斷嘆息何時才有加薪機會，在鬼門開後可跟主管提出要求，說不定能獲得加薪機會。想轉業的人，也能得到比過去公司更高的待遇。

第2名：屬龍

屬龍的人憑藉智慧與智商，得到想要的財富，若想讓運勢更好，可以去旅遊一下。很多人說鬼月不要旅遊，但你們在鬼月旅遊其實還不錯，不但能轉運，還能看到不錯的新興行業，如果你想要創業會很有幫助。

第1名：屬兔

屬兔的人若有業績壓力，鬼門開後會突飛猛進成長，業績比以往更好，財運攀升，也有很多小外快可以賺，這都是你過往辛苦努力換來的結果。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電腳軟！台股狂殺355點失守2萬4
日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光
快訊／仙塔律師慘了！　2罪起訴求刑1年
大谷翔平炸第44轟！453英尺怪力一擊　刷新個人最速並列國聯
快訊／台中大里橋下驚見屍體！24歲男吊臂拉起已死亡
美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝
孫生當街調情摸胸女友！鬧性騷暴瘦9公斤
陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　對象是《神鵰》女星…她22字切
警：黑道砸店情緒失控不適逮捕！　派出所Google被灌爆關閉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

