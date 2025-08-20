鬼門要開了！　5生肖財運馬上開

▲農曆7月即將到來。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

周六就是農曆7月「鬼門開」，清水孟國際塔羅小孟老師分享，鬼門一開，生肖屬「兔、龍、雞、猴、羊」財運馬上開。

第5名：屬羊

屬羊的人鬼門開之後，會小有偏財的情況，若身邊有不錯的投資標的物，可以投資看看，說不定會賺到錢。而且不論是股票或是基金，你的回報都還不錯。

第4名：屬猴

屬猴的人過去有套牢的資金或股票，在鬼門開後都可以有所回報。若跟他人有財務糾紛，也都可以順利解決。

第3名：屬雞

屬雞的人終於揚眉吐氣，過去如果不斷嘆息何時才有加薪機會，在鬼門開後可跟主管提出要求，說不定能獲得加薪機會。想轉業的人，也能得到比過去公司更高的待遇。

第2名：屬龍

屬龍的人憑藉智慧與智商，得到想要的財富，若想讓運勢更好，可以去旅遊一下。很多人說鬼月不要旅遊，但你們在鬼月旅遊其實還不錯，不但能轉運，還能看到不錯的新興行業，如果你想要創業會很有幫助。

第1名：屬兔

屬兔的人若有業績壓力，鬼門開後會突飛猛進成長，業績比以往更好，財運攀升，也有很多小外快可以賺，這都是你過往辛苦努力換來的結果。

