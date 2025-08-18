鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

▲命理師表示，鬼月有6大注意事項，及3招招財方法。（示意圖／Pixabay）



今年8月23日晚間11時逢農曆7月鬼門開，民俗專家楊鵬淵以臉書貼文及留言提醒民眾，鬼月有6大注意事項，包括少去西南方地點及開放性水域、荒山野嶺，也可把握招財3招，包括普渡時供奉切片、圓形等樣態的水果，或準備開罐奶粉。

鬼月注意事項

一、 今年鬼月五黃入中宮，民眾於家中千萬不能出現大聲響或釘釘子，可能會生病。

二、 西南方是兇位，民眾宜減少安排出行，東北方較是旺位，民眾宜納氣。

三、 民眾於夜間不要在戶外曬寬鬆的衣服或床單，容易招鬼，盡量在白天曬衣服，洗衣服則不在此限。

四、 開放性的水域以及荒山野徑，民眾不要去，且農曆七月時除了海邊，夜市也有不少「聞香而來」的好兄弟。

五、 民眾避免生食或吃有血味的食物及吃宵夜，反之可能跟鬼吃到同一份食物。

六、 民眾普渡時不可對鬼許私人願望。

鬼月招財方法

一、 民眾普渡時可以準備少籽水果、切片水果、圓形水果，方便鬼取食。

二、 民眾可祭拜奶粉，但需開罐。

三、 民眾可拿5個50塊加入冰水，將水從家門向外潑，剩下銅板作為錢母。

