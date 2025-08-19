鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

▲鬼門開倒數，需注意有些禁忌勿犯。（示意圖／記者李毓康攝）

8月23日即將進入農曆七月俗稱「鬼月」，在台灣民間習俗中，這段期間被視為陰氣較重的月份，流傳不少禁忌與避諱。為了趨吉避凶、遠離不必要的麻煩，民俗專家楊登嵙特別整理出12項居家風水重點提醒，提醒民眾「寧可信其有，不可信其無」，切勿心存鐵齒，輕忽傳統智慧。

農曆七月五大禁忌，切記勿犯：

1.避免開工動土：農曆七月動土恐驚動無形眾生，易招不順。如工程已於七月前開工，則可繼續施工。

2.不宜正式入宅：大型搬遷、供奉神明與祖先牌位應避開鬼月，僅可小幅度搬入部分物品，以防「好兄弟」跟隨入宅。

3.不建議購屋：鬼月期間買氣低迷，反倒是看房議價的好時機。若看中物件，可待農曆八月再正式過戶與裝修。

4.切勿張掛燈籠：家門或陽台懸掛燈籠易誤引孤魂野鬼，以為此處有祭祀，尤忌白色燈籠。

5.避免使用風鈴：風鈴聲響被視為招喚訊號，尤其銅鈴更被認為會吸引靈體靠近。

全年不宜七項風水錯誤，鬼月也勿犯：

6.家中忌陰暗：燈光不足、採光不佳容易形成陰氣環境，吸引不潔之物，也可能引發宵小覬覦。

7.避免潮濕悶閉：通風不良造成濕氣重、霉味濃，有害身心健康，也讓陰氣盤據。

8.裝修避免暗色調：過多黑灰色系裝潢會聚陰壓運，建議用暖色系家具或照明改善磁場。

9.拱形門窗不宜：拱門與拱窗形似墓碑，被認為易聚陰，應以遮蔽設計修飾其形。

10.庭院植栽忌茂密：枝葉過盛易成陰影處，成為無形眾生棲息處。可用紅布繞樹幹祈求轉陰為陽。

11.睡前鞋頭勿朝床：鞋頭朝向床邊象徵有人在等待，易成靈體依附對象，應反向擺放。

12.避免過多人偶：家中人偶、娃娃等形體過於擬真，傳說中易成附身對象，可貼紅紙在底座化解。

農曆七月禁忌雖多，但其核心精神仍是提醒人們慎言慎行、保持正向能量。遵循傳統禁忌不僅是文化信仰的一環，更是對自身與家人平安的祈願。



