政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

▲▼民進黨新北市議員卓冠廷指出，「新北普發現金4.6萬議會通過送市府！」（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨新北市議員卓冠廷指出，新北普發現金4.6萬議會通過送市府！（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市議員卓冠廷今（20日）表示，民進黨新北市議會黨團提案並通過普發現金4.6萬元，議長蔣根煌宣布，交新北市政府研議。卓冠廷說，藍營過半的新北市議會沒有任何議員提出異議，這代表普發4.6萬是跨黨派共識，請侯友宜市府團隊正視民意，像台南市府一樣正面面對，正式回應。

「新北普發現金4.6萬議會通過送市府！」卓冠廷在臉書表示，稍早新北市議會民進黨團正式提案，議會無異議通過，議長蔣根煌宣布，交新北市政府研議！「不僅冠廷和夥伴本來提案普發每人1.6萬；全體民進黨團也提案普發4.6萬，我全力支持！」

▲▼民進黨新北市議員卓冠廷指出，「新北普發現金4.6萬議會通過送市府！」（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

卓冠廷指出，藍軍過半的新北市議會，沒有任何一個議員正式提出異議，此案已在議會宣布通過。蔣根煌裁示，本案交市府研議。他認為，這代表普發4.6萬元是跨黨派共識，請侯友宜市府團隊正視民意，像台南市府一樣正面面對，正式回應。

案由寫到，建請新北市政府針對113年稅收超徵、歲出未執行預算及新北市整體淨資產增加，實現侯友宜市長主張還稅於民，普發每位新北市民4.6萬元現金，實質回饋市民並共享財政成果。

說明寫到，第一，新北市113年扣除負債後整體淨資產增加1724億元，另有稅收超收62億元及歲出未執行預算94億元，合計財政盈餘達1880億元。第二，依此財源推估，新北市404萬人，每位市民可普發現金4.6萬元，具可行性且財力充足。第三，建請市府儘速規劃普發現金方案，落實還稅於民，並以實質回饋紓解市民生活壓力。

▲▼民進黨新北市議員卓冠廷指出，「新北普發現金4.6萬議會通過送市府！」（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

普發現金卓冠廷侯友宜新北市議會

