李四川願承擔選新北市長　黃國昌：會跟國民黨協商共推地方首長人選

被視為2026新北市長熱門人選之一的台北市副市長李四川今（19日）首明確表態，若明年要他承擔，他也不會排斥，一定會承擔。對此，已表態投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌回應表示，李四川願意一起打拚，應該是很好的事情，等到國民黨開始進行2026全國地方選舉布局時，在地方首長上，民眾黨本於最大誠意跟善意跟國民黨協商，透過民主、公開、透明機制，如果能合作，就共推一組候選人。

黃國昌19日下午2時在新北市中永和啟動「核三延役」公投催同意票。針對上述李四川的表態，黃國昌活動前受訪表示，「川伯」（指李四川）是一個德高望重長輩，行政資歷也很豐富，「覺得川伯願意一起為台北市（應指新北）打拚，這個應該是很好的事情」。

由於今是黃國昌生日，媒體詢問會否覺得是生日驚喜？黃國昌略顯尷尬地回應，「不會啦，怎麼會呢」。對於曾說讓自己成為新北市最強母雞，未來地方選戰上，若藍營民代有需要，會否一起站台？黃國昌說，接下來比較關鍵是823能源轉型投票，希望大家可以一起投票，用人民的選票來矯正民進黨錯誤能源政策，因為台灣為了民進黨錯誤能源政策付出太多代價；他估計823大惡罷結果是7:0，希望總統賴清德823以後能誠心跟台灣社會道歉，撫平社會被民進黨撕裂的傷口。

黃國昌也說，接下來靜靜尊重國民黨黨內民主機制，大家很關心接下來國民黨現任主席朱立倫是不是續任，或有其他人接任，他都尊重，也祝福一切順利，等到國民黨主席開始進行2026全國地方選舉布局時，民眾黨會本於最大誠意跟善意，一方面當然希望在全國各地推出最優秀人選進入議會來實踐民眾黨價值跟理念，另方面，在地方首長上，本於最大誠意跟善意，跟國民黨協商，透過民主、公開、透明機制，如果能合作，就共推一組候選人，到時要負起輔選責任，絕對是責無旁貸。

媒體追問，剛說地方首長會跟藍白推最強候選人，那這段時間，會如何跟李四川接觸？黃國昌表示，現在李好像還在處理台北市的市政，公務也很繁忙，他還是要尊重川伯在工作崗位上為北市民來打拼，也不太好意思打擾李太多時間，畢竟李現在是台北市長蔣萬安非常重要左右手。

黃國昌指出，「對我們自己來說」，該做的事情就是每天在工作崗位上把事情做好、努力做好自己的準備，讓自己成為最好的選項，陸續新北市政怎樣在新北市長侯友宜開拓的基礎上讓新北變更好，會按部就班、很有順序地跟新北市民負責任報告，畢竟競逐任何地方首長時，清楚提出未來市政藍圖、規畫，是每個要爭取新北市長的人都要負責任、跟新北市民報告的題目。