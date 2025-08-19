縣市首長財報曝！張善政身家破億　副市長在東京、大阪置產

▲桃園市長張善政監院申報財產，身家過億。（圖／市府新聞處提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（19日）公布最新一期廉政公報，包含台北、新北及桃園縣市長及政務人員財產申報，新北市長侯友宜存款3990萬8374元、桃園市長張善政身家過億，有73筆土地、77筆建物交付信託，存款3359萬3872元、國外股票總值3472萬361元，受信託財產專戶、零售食品債、黃金條塊總值1393萬3442元。較為特別的是桃園副市長蘇俊賓，在日本東京都新宿區、大阪市西區豪擲近2億日圓買房地。

由於各縣市訂有市長及政務人員財產強制信託實施方案，強制信託市長及政務人員非自用宅外不動產及國內上市、上櫃股票。

根據財產申報，侯友宜名下3筆土地、3筆建物，包含耕地、自住房屋等，另有9筆土地、1筆建物交付信託，存款3990萬8374元、3筆保險。副市長劉和然申報4筆土地、3筆建物，用於耕地、自住房屋等，另有5筆土地交付信託。2部國瑞汽車、存款250萬8825元、基金受益憑證13萬6020元、3筆保險

桃園市長張善政申報5筆土地、1筆建物，位於花蓮、彰化做為農地使用，另有73筆土地、77筆建物、多筆股票總值552萬8930元交付信託，還有存款3359萬3872元、國外股票總值3472萬361元、債券777萬2845元、受信託財產專戶、零售食品債、黃金條塊總值1393萬3442元、17筆保險。

較為特別的是，桃園副市長蘇俊賓申報3筆土地、3筆建物，特別的是，蘇分別花1億2千萬日圓、7700萬日圓在日本東京都新宿區、大阪市西區購買房地，另有9筆土地、5筆建物交付信託，還有一部總值345萬的Tesla X LR，存款1016萬2586元、債券856萬8221元、13筆保險、債務3553萬5256元用於房貸。