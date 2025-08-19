　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

縣市首長財報曝！張善政身家破億　副市長在東京、大阪置產

▲桃園市政府今天市政會議上，市長張善政針對捷運綠線延伸大溪案提出說明。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政監院申報財產，身家過億。（圖／市府新聞處提供）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（19日）公布最新一期廉政公報，包含台北、新北及桃園縣市長及政務人員財產申報，新北市長侯友宜存款3990萬8374元、桃園市長張善政身家過億，有73筆土地、77筆建物交付信託，存款3359萬3872元、國外股票總值3472萬361元，受信託財產專戶、零售食品債、黃金條塊總值1393萬3442元。較為特別的是桃園副市長蘇俊賓，在日本東京都新宿區、大阪市西區豪擲近2億日圓買房地。

由於各縣市訂有市長及政務人員財產強制信託實施方案，強制信託市長及政務人員非自用宅外不動產及國內上市、上櫃股票。

根據財產申報，侯友宜名下3筆土地、3筆建物，包含耕地、自住房屋等，另有9筆土地、1筆建物交付信託，存款3990萬8374元、3筆保險。副市長劉和然申報4筆土地、3筆建物，用於耕地、自住房屋等，另有5筆土地交付信託。2部國瑞汽車、存款250萬8825元、基金受益憑證13萬6020元、3筆保險

桃園市長張善政申報5筆土地、1筆建物，位於花蓮、彰化做為農地使用，另有73筆土地、77筆建物、多筆股票總值552萬8930元交付信託，還有存款3359萬3872元、國外股票總值3472萬361元、債券777萬2845元、受信託財產專戶、零售食品債、黃金條塊總值1393萬3442元、17筆保險。

較為特別的是，桃園副市長蘇俊賓申報3筆土地、3筆建物，特別的是，蘇分別花1億2千萬日圓、7700萬日圓在日本東京都新宿區、大阪市西區購買房地，另有9筆土地、5筆建物交付信託，還有一部總值345萬的Tesla X LR，存款1016萬2586元、債券856萬8221元、13筆保險、債務3553萬5256元用於房貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話藍白2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清
快訊／競爭對手不玩了　大廠飆漲停！刷18年新高
正妹東區賣淫1次5000！　他激戰後得知真相當場崩潰
台灣馬自達「召修4款休旅車」！逾5.5萬輛
罷團突聲明「不銷毀志工協議」　支持者急喊：把個資還我
天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

核三重啟公投　「高雄屏東一體」陳其邁表態：要將心比心

喊話藍白合2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清德

縣市首長財報曝！張善政身家破億　副市長在東京、大阪置產

影／總統府：組閣是假議題　蔣萬安推閣揆人選不是市政優先

白提公投燒11億、藍排考察核三　林宜瑾：國民黨自甘墮落當白打手

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

卓揆談核三公投：核安會將訂安全審查程序　會尊重結果更相信科學

蔣萬安喊童子賢組閣　卓榮泰：最近言行經常脫離市政！別急慢慢學

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

核三重啟公投　「高雄屏東一體」陳其邁表態：要將心比心

喊話藍白合2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清德

縣市首長財報曝！張善政身家破億　副市長在東京、大阪置產

影／總統府：組閣是假議題　蔣萬安推閣揆人選不是市政優先

白提公投燒11億、藍排考察核三　林宜瑾：國民黨自甘墮落當白打手

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

卓揆談核三公投：核安會將訂安全審查程序　會尊重結果更相信科學

蔣萬安喊童子賢組閣　卓榮泰：最近言行經常脫離市政！別急慢慢學

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

【律師比中指嗆警】慘遭噴辣椒水壓制！正妹坐一排看大場面：一路好走

政治熱門新聞

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」　總統府：先回應濫用特權爭議

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

國民黨《四賤客》萊爾校長埋5哏　網友都點頭，有料

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

快訊／信義線車廂冒濃煙！　北捷：旅客手機燒焦

蔣萬安喊童子賢組閣　卓榮泰：最近言行經常脫離市政！別急慢慢學

遭控濫用特權　北市：總統府趕快拿出證據

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

反嗆李正皓小丑、拐瓜劣棗　黃國昌：在打臉會去投公投的賴清德？

柯文哲「親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

更多熱門

相關新聞

喊話藍白合2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清德

喊話藍白合2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清德

民眾黨主席黃國昌日前表態投入新北市長選戰，盼在野共推最強人選，而被外界視為熱門人選的台北副市長李四川仍未正式表態。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（19日）分析兩人優劣勢，她也強調，藍白合作，君子之爭，不只新北，其他縣市也能一起談，不只26談，28合作也一起談，即便黃國昌沒有能代表藍白競選新北，但雙方有2028年合作默契，例如日前被點名的盧黃配，也能開始測試選民支持度，只有推出最好組合，才有最大機會下架總統賴清德。

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

遭控濫用特權　北市：總統府趕快拿出證據

遭控濫用特權　北市：總統府趕快拿出證據

蔣建議賴清德找童子賢組閣　黃國昌這樣說

蔣建議賴清德找童子賢組閣　黃國昌這樣說

關鍵字：

張善政侯友宜劉和然廉政公報監察院財產申報蘇俊賓國民黨

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面