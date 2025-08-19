國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

▲對於國民黨地方黨部幹部認罪造假連署，民進黨新北市議員卓冠廷認為朱立倫應該出面道歉。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台中黨部涉嫌偽造罷免民進黨籍立委提議書，份數高達4258份，總計34人遭中檢起訴。台中地院昨首開準備程序庭，黨書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍等全數被告均認罪。辯護律師劉鴻基坦言，地方黨部受到黨中央壓力，才自作聰明，要達成政治性目的。對此，民進黨發言人卓冠廷今（19日）批評，作弊作到台中市黨部還舉辦一場作弊講座，教大家怎麼做假偽造連署，國民黨還只說一句「尊重司法」，要是真的有在尊重，請朱立倫別再裝死了，趕快出來道歉。

中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。辯護律師劉鴻基說，請考量國民黨中央黨部在今年1月22日才提出要反罷免，地方黨部受到中央壓力，才自作聰明，要達成政治性目的。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）



卓冠廷表示，死亡連署開庭了，國民黨工認罪「受黨中央壓力」造假，市黨部還開課教偽造，有夠可笑，國民黨在全國推動造假連署，截至七月底累計起訴100人，涉案總人數超過200多人。台中地院開庭，34位出庭黨工全數認罪，聲稱自己「受到黨中央和輿論壓力」。

卓冠廷批評，朱立倫現在成了全國最大Cheater，甚至是Cheater校長，「作弊作到台中市黨部還舉辦一場作弊講座，教大家怎麼做假偽造連署，真的荒謬至極」。他說，國民黨工已經當庭承認黨中央施壓，國民黨還只說一句「尊重司法」，要是真的有在尊重國家法律，請朱立倫別再裝死了，趕快出來道歉。