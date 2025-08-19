　
政治

台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了

▲盧秀燕,民進黨市議員。（圖／記者游瓊華攝）

▲外傳台中超徵75億，綠市議員提普發5萬，市府財政局回應了。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙蔡州／綜合報導

近日有媒體報導稱，實施台中市113年度稅課收入較原預算超徵75億元股價今重挫跌停，民進黨台中市議會黨團也在7月底提案，要求台中市政府普發現金5萬元。對此，台中市財政局表示，稅課收入僅為整體歲入的一部分，總預算包含歲入及歲出，應整體通盤考量，台中市歷年累計尚有短絀211億元。

▲▼謠傳台中稅課收入超徵75餘億元 財政局澄清：歷年累計尚短絀211億元。（圖／台中市政府）

▲台中市財政局表示，台中近6年決算歲入歲出合計短絀9億餘元。（圖／台中市政府）

台中市財政局19日指出，有關媒體報導台中市113年決算稅課收入較原預算多出75億元，稅課收入僅為整體歲入的一部分，總預算包含歲入及歲出，應整體通盤考量。查台中市108年度決算歲入歲出短絀49億元，至112年度賸餘5億元、113年度賸餘42億元，自108年起至113年共6年合計短絀9億餘元，歷年累計則是短絀211億元，與中央累計賸餘8393 億元情況大不相同。

財政局表示，自盧秀燕市長上任以來，極力推動社會福利完善及公共建設，如捷運綠線、大智路打通、市政路延伸、東豐快速道路、巨蛋及新建學校活動中心等市政建設，落實恢復老人健保補助、市民限定雙十公車、公托公幼倍增、生育津貼加倍等攸關民生之重大及社會福利政策，皆須預算支持投入。114年歲出預算規模1908億元，較108年增加43.8％，惟舉債預算數由108年165億元，縮減至114年94億元，減少43％；因市府恪遵財政紀律，逐年減少舉債，預警前尚可舉債額度亦由107年底88億元，大幅成長為114年初778億元。顯見本市建設更多，舉債反而變少。

財政局說，未來台中市府仍將恪遵財政紀律、厲行開源節流，把每一分錢花在刀口上，讓珍貴的預算資源發揮最大效益，加速台中建設與發展。

台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了

