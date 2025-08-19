　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川表態「不排斥承擔」　侯友宜歡迎：提更好願景接受人民檢驗

▲▼5月份雙北世壯運圓滿落幕，為感謝賽事期間贊助單位的鼎力幫忙，台北市政府新北市政府特別舉辦「2025雙北世界壯年運動會」企業感恩茶會。雙北市長蔣萬安、侯友宜聯袂出席感恩茶會，並致贈感謝狀給贊助企業。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

根據最新新北市長選戰民調顯示，台北市副市長李四川仍是最高支持度的人選；李今（19日）受訪時表態，若明年要他承擔，他也不會排斥，一定會承擔。新北市長侯友宜今受訪時表示，歡迎每一個人願意來為新北市做事，願意為新北努力做事、提出更好的願景，然後接受人民的檢驗，這才是人民所期待的。

年代民調中心公布新北市長最新民調，針對媒體報導的5名人選，包括民進黨的林右昌、蘇巧慧；國民黨的李四川、劉和然及民眾黨的黃國昌，以對戰方式進行對比。如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5個百分點、林右昌落後10.8個百分點。如果藍營推劉和然，綠都呈現領先，蘇巧慧領先11.4 個百分點、林右昌領先8.2個百分點。外界最關心的，如果藍白推黃國昌，綠都呈現領先，蘇巧慧領先5.8個百分點、林右昌領先7.5個百分點。

根據民調結果在國民黨黨內初選部分，李四川和劉和然相比，李的支持度31.6%、劉的支持度僅4.2%，未明確回答的有64.2%，李四川幾乎是壓倒性勝出。

針對民調領先，李四川19日指出，「對我來講，我的態度從來沒有改變，國民黨裡面年輕人人才濟濟，如果年輕人能夠贏，當然是由他們出來選，如果到明年確實是要我承擔，我也不會排斥、我也會承擔。」

對於李四川民調最高，侯友宜表示，新北市在發展過程當中，新北市民的需求是非常重要的，包括交通、軌道，包括社會福利，都要全力以赴，實實在在努力地做事才會贏得市民的一個肯定。

「未來想要來新北市做事的我都舉雙手歡迎」，侯友宜說，唯有實實在在的做事，了解新北市，知道人民的需求，往前一棒接一棒地全力地推動，讓新北市不但是北台灣最耀眼的都市，也是國際接軌上重要的地位，也帶動全台灣往前走的力量。

對於未來新北市長人選，是否要通過侯友宜這一關？侯說，非常謝謝市民朋友的鼓勵跟支持以外，其實還有很多需要繼續努力加油的地方，像軌道建設、交通建設、社會福利，以及還有很多的運動休閒、觀光都需要努力來做，他會在任期裡面全力以赴，做到人民更有感、更幸福安居樂業的一個好城市。

是否希望接棒的人更有經驗？侯友宜再說，相信每一棒在交接的過程當中都是要贏得人民的信任，更重要要腳踏實地了解新北，而且願意為新北努力做事、提出更好的願景，然後接受人民的檢驗，這才是人民所期待的。他歡迎每一個人願意來為新北市做事，但是記得一定要努力做實事、腳踏實地做出人民有感的成績、願景，這才是人民所期待的。
 

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

李四川侯友宜新北市長

