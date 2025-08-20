　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒駕肇事害命「真正終身吊照」！立院初審過關　永不得再考駕照

▲▼吳姓女子今天凌晨涉嫌酒駕開車，衝撞路邊1輛貨車及2輛機車，最後撞上電桿才停下，車頭幾乎損毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲酒駕肇事致人死傷將真正終身不得考照。（示意圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

目前部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，然而大法官認為應給犯錯的人重新考照機會，因此6年到12年等期間沒有其他重大違規，可重新考照。不過，考量酒駕情況嚴重，立法院交委會初審通過酒駕肇事致人重傷死亡將排除例外，將是「真正的」終身不可考領駕照。

現行規定，駕駛人發生重大違規肇事致人死傷，可終身不得考領駕照處分，但符合一定期限和規定，可重新考領駕照。台灣民眾黨團提案指出，有鑑於酒駕情況嚴重，對酒駕罰則雖然一再加重，但未有顯著改善，酒駕行為應排除在「終身不得考照、一定期限後可重新考照」規定外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，根據大法官669號解釋，認為應該給犯錯的人機會，被吊銷駕照終身不得考照者，可以給予重新考照機會，因此民國95年過後，對終身不得考照者，依照其情節在6年、8年、10年、12年等期限內沒有重大違規者，可領取效期一年駕照，沒有記點處分者，才可換發至75歲有效駕照。

立法院交通委員會今天初審通過修正《道路交通管理處罰條例》第67條，針對特別酒駕肇事致人死亡吊銷駕照者，排除在可重新考照機會適用範圍，酒駕肇事吊銷駕照者，將是唯一真正終身不得考領駕照者。

根據統計，遭吊銷駕照且終身不得考領駕照處分者，一定期限後，重新考領駕照的113年有58人，112年有68人，111年有71人，自民國95年到113年底，酒駕吊照後重領駕照者有20人。

此外，現行併排停車定額罰2400元，立法院交通委員會今天初審修法通過，罰款將調整1800元到3000元，主要是考量機車和汽車併排停車影響情況不同，罰款有調降和調高空間。

由於日前曾發生行人不禮讓救護車情況，立法院交委會初審也新增罰鍰，行人不讓救護車可罰500元；而台鐵頻發生民眾闖行軌道和平交道，立院初審也將行人闖平交道罰款從2400元提高至4800元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋芸樺脫口暴雷！劉品言寶寶性別曝光
楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎
醫師娘遺體今解剖　發現體內殘留藥物
快訊／高鐵新世代列車　外觀首曝光
U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列
大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」
川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘
黑幫砸早餐店縱放！竹市警道歉　4項說明曝
王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　「偽媒體人是台灣悲哀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

竹女高一共18班「文組剩2.5班」！女醫校友驚：時代真的變了

楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎

大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」

高鐵新世代列車「N700ST」明年8月抵台　速度感外觀首曝光

紓緩下班課尖峰人潮！機捷將新增A1北車南下+A13機場北上各1班次

酒駕肇事害命「真正終身吊照」！立院初審過關　永不得再考駕照

快訊／雙北國家警報響　18縣市大雨特報

蘭城晶英吃烤鴨！她喝到「有渣可樂」吐出小強嚇壞　衛生局回應了

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

竹女高一共18班「文組剩2.5班」！女醫校友驚：時代真的變了

楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎

大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」

高鐵新世代列車「N700ST」明年8月抵台　速度感外觀首曝光

紓緩下班課尖峰人潮！機捷將新增A1北車南下+A13機場北上各1班次

酒駕肇事害命「真正終身吊照」！立院初審過關　永不得再考駕照

快訊／雙北國家警報響　18縣市大雨特報

蘭城晶英吃烤鴨！她喝到「有渣可樂」吐出小強嚇壞　衛生局回應了

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

香港失業率升至3.7%　創下3年新高

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣！4車型、59吋大螢幕折新台幣99.4萬起

FB、IG短影音再升級　Meta AI翻譯支援配音與口型同步

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

到府服務私廚！傳承自流水席世家的台菜文化　融合西餐手法太驚豔

寵妹魔人！徐仁國零用錢「轉帳全轉最高額」　妹妹感動長文讚頌

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

生活熱門新聞

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

全台西北雨！　「下最大」地區曝

拿「不同意罷免」宣傳扇搧風　24萬YTR被青鳥出征

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」

內褲沾血膀胱鏡卻無異常　一脫褲醫師抓出病因

80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

想慢跑「選跑步機or到戶外跑」　一票選它

快訊／雙北國家警報響　18縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

大貨車突掉鋼材「擊落電桿」　害513戶停電

大貨車突掉鋼材「擊落電桿」　害513戶停電

高雄燕巢區角宿路段今（20）日7時許發生重大車禍事故，一輛大貨車在行駛途中，載運的鋼材不慎掉落，撞倒路旁電線桿，現場一片混亂。警方立即派員趕赴現場協助交通疏導，並會同相關單位進行安全管制與排除作業，避免事故擴大。

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

花蓮男騎車未戴安全帽自稱有喝酒　警攔停管束

花蓮男騎車未戴安全帽自稱有喝酒　警攔停管束

南投1至7月重大交通違規近3萬件　警加強執法

南投1至7月重大交通違規近3萬件　警加強執法

公路局推「雙色溫路燈」提醒注意行人穿越　年底增至200處

公路局推「雙色溫路燈」提醒注意行人穿越　年底增至200處

關鍵字：

酒駕交通終身考照駕照罰款吊銷駕照

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面