酒駕肇事害命「真正終身吊照」！立院初審過關　永不得再考駕照

▲酒駕肇事致人死傷將真正終身不得考照。（示意圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

目前部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，然而大法官認為應給犯錯的人重新考照機會，因此6年到12年等期間沒有其他重大違規，可重新考照。不過，考量酒駕情況嚴重，立法院交委會初審通過酒駕肇事致人重傷死亡將排除例外，將是「真正的」終身不可考領駕照。

現行規定，駕駛人發生重大違規肇事致人死傷，可終身不得考領駕照處分，但符合一定期限和規定，可重新考領駕照。台灣民眾黨團提案指出，有鑑於酒駕情況嚴重，對酒駕罰則雖然一再加重，但未有顯著改善，酒駕行為應排除在「終身不得考照、一定期限後可重新考照」規定外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，根據大法官669號解釋，認為應該給犯錯的人機會，被吊銷駕照終身不得考照者，可以給予重新考照機會，因此民國95年過後，對終身不得考照者，依照其情節在6年、8年、10年、12年等期限內沒有重大違規者，可領取效期一年駕照，沒有記點處分者，才可換發至75歲有效駕照。

立法院交通委員會今天初審通過修正《道路交通管理處罰條例》第67條，針對特別酒駕肇事致人死亡吊銷駕照者，排除在可重新考照機會適用範圍，酒駕肇事吊銷駕照者，將是唯一真正終身不得考領駕照者。

根據統計，遭吊銷駕照且終身不得考領駕照處分者，一定期限後，重新考領駕照的113年有58人，112年有68人，111年有71人，自民國95年到113年底，酒駕吊照後重領駕照者有20人。

此外，現行併排停車定額罰2400元，立法院交通委員會今天初審修法通過，罰款將調整1800元到3000元，主要是考量機車和汽車併排停車影響情況不同，罰款有調降和調高空間。

由於日前曾發生行人不禮讓救護車情況，立法院交委會初審也新增罰鍰，行人不讓救護車可罰500元；而台鐵頻發生民眾闖行軌道和平交道，立院初審也將行人闖平交道罰款從2400元提高至4800元。