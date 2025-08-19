　
社會 社會焦點 保障人權

上國道有繫安全帶「仍吞3千罰單」！國道警曝原因：不是在刁難

▲安全帶（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民眾家中收到罰單，妹妹駕車上路有繫安全帶，仍被開罰3,000元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一位民眾近日分享，妹妹日前駕車上國道，雖然有繫安全帶，但因不符規定而遭罰3,000元，讓他不禁提醒網友們，務必借鑑這次的經驗。事實上，過去台南市交通局就曾解釋，若未依「三點式」安全帶設計規定的方式扣繫完善，將違反道路交通管理處罰條例。

這位民眾在Threads上分享，父親19日上午收到罰單，因為妹妹駕車上國道時，沒有繫好安全帶，因而遭罰3,000元，這樣的罰款「很重，很痛」，希望大家能夠借鑒經驗，開車時務必留意。

事實上，根據「交通安全入口網」的資訊，過去曾有位陳姓駕駛上國道挨罰，原因是「未繫安全帶」，但駕駛辯稱是繫的方式不同，因此正面看起來容易被誤認，於是提起行政訴訟。

不過，法官經過審理後認為，陳男繫安全帶的方式，沒有依照「三點式」安全帶設計規定的方式扣繫完善，違反道路交通管理處罰條例，因此予以駁回。

台南市交通局當時補充，汽車駕駛人、乘客繫安全帶實施及宣導辦法中規定，繫安全帶時要遵守「帶扣確實緊扣」、「安全帶無扭曲或反轉，鬆緊度保持適宜」，以及「腰部安全帶置於腰部以下」、「肩部安全帶置於手臂上端以上」等規定。

國道警察隊也為此科普，人類肩胛骨所能承受的力量，比胸骨還大，發生撞擊的時候，肩膀比較經得起重力勒緊，規定「肩部安全帶應置手臂上端以上」並非沒有來由。若將安全帶從腋下穿過身體，不僅在撞擊前傾時起不了保護作用，恐怕還會因為勒緊胸骨，造成其他傷害。罰鍰並非刁難，而是在提醒民眾保護自身安全。

