高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　害513戶停電！台電要求償

▲高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄燕巢區角宿路段今（20）日上午7時許發生重大車禍事故，一輛大貨車在行駛途中，載運的鋼材不慎掉落，撞倒路旁電線桿，現場一片混亂，也導致鄰近513戶停電。警方立即派員趕赴現場協助交通疏導，並會同相關單位進行安全管制與排除作業，避免事故擴大。

經初步了解，67歲王姓男子駕駛大貨車行經燕巢角宿路段，未料載運的鋼材未妥善固定，行駛期間突然掉落，導致路旁一根電線桿受損傾倒，所幸無人員傷亡。

▲▼高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」，慘害513戶停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，王男經初步檢測無飲酒情事，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。由於事故發生時正值上下班尖峰時段，警方除在現場疏導車流外，並加派警力調撥車道，維持路口交通順暢。另已依規定通知電力公司到場協助修復。

警方後續並針對駕駛違規部分，依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定：「汽車裝載貨物飛散、脫落、掉落者，處新台幣3,000元以上18,000元以下罰鍰」舉發。

受此事故影響，台電表示，今日6時57分因配電設備遭聯結車上的鋼材飛落，撞擊本處電桿，造成電桿倒斷線路拉扯，使燕巢角宿路一帶停電513戶。

事故發生時，台電線路自動啟動事故隔離故障區間，並於7時26分再復電439戶，目前剩74戶停電中，同仁目前正全力搶修中，對肇事者造成的損失，本處將依章索賠。