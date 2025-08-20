　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　害513戶停電！台電要求償

▲▼高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　慘害513戶停電！台電要求償。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄燕巢區角宿路段今（20）日上午7時許發生重大車禍事故，一輛大貨車在行駛途中，載運的鋼材不慎掉落，撞倒路旁電線桿，現場一片混亂，也導致鄰近513戶停電。警方立即派員趕赴現場協助交通疏導，並會同相關單位進行安全管制與排除作業，避免事故擴大。

經初步了解，67歲王姓男子駕駛大貨車行經燕巢角宿路段，未料載運的鋼材未妥善固定，行駛期間突然掉落，導致路旁一根電線桿受損傾倒，所幸無人員傷亡。

▲▼高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　慘害513戶停電！台電要求償。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」，慘害513戶停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　慘害513戶停電！台電要求償。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，王男經初步檢測無飲酒情事，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。由於事故發生時正值上下班尖峰時段，警方除在現場疏導車流外，並加派警力調撥車道，維持路口交通順暢。另已依規定通知電力公司到場協助修復。

警方後續並針對駕駛違規部分，依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定：「汽車裝載貨物飛散、脫落、掉落者，處新台幣3,000元以上18,000元以下罰鍰」舉發。 

受此事故影響，台電表示，今日6時57分因配電設備遭聯結車上的鋼材飛落，撞擊本處電桿，造成電桿倒斷線路拉扯，使燕巢角宿路一帶停電513戶。

事故發生時，台電線路自動啟動事故隔離故障區間，並於7時26分再復電439戶，目前剩74戶停電中，同仁目前正全力搶修中，對肇事者造成的損失，本處將依章索賠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電腳軟！台股狂殺355點失守2萬4
日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光
快訊／仙塔律師慘了！　2罪起訴求刑1年
大谷翔平炸第44轟！453英尺怪力一擊　刷新個人最速並列國聯
快訊／台中大里橋下驚見屍體！24歲男吊臂拉起已死亡
美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝
孫生當街調情摸胸女友！鬧性騷暴瘦9公斤
陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　對象是《神鵰》女星…她22字切
警：黑道砸店情緒失控不適逮捕！　派出所Google被灌爆關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　害513戶停電！台電要求償

閃路邊停車！31歲社工騎車滑倒...客運後輪輾過　當場爆頭慘死

醉男自稱黑道砸店！竹市府回應又炎上　網友批搞錯重點

快訊／仙塔律師當詐團內鬼慘了！助銷贓黃金豪車　2罪起訴求刑1年

快訊／台中大里橋下驚見男屍！上班民眾急報案　吊臂拉起已死亡

肉搜到了！新竹黑道砸早餐店因「情緒失控」被放　下場曝光

屏東男出門攝影「失聯4天」！機車停高雄山區　警消尋獲已死亡

詐騙多到惹怒法官！　庭上直噹被害者：能不能聰明點？

妻偷吃小王1年　夫說完「願意放下」轉身放大絕！1原因獲賠

台南安平凌晨驚傳女子墜海！救起已無心跳　緊急送醫搶救中

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　害513戶停電！台電要求償

閃路邊停車！31歲社工騎車滑倒...客運後輪輾過　當場爆頭慘死

醉男自稱黑道砸店！竹市府回應又炎上　網友批搞錯重點

快訊／仙塔律師當詐團內鬼慘了！助銷贓黃金豪車　2罪起訴求刑1年

快訊／台中大里橋下驚見男屍！上班民眾急報案　吊臂拉起已死亡

肉搜到了！新竹黑道砸早餐店因「情緒失控」被放　下場曝光

屏東男出門攝影「失聯4天」！機車停高雄山區　警消尋獲已死亡

詐騙多到惹怒法官！　庭上直噹被害者：能不能聰明點？

妻偷吃小王1年　夫說完「願意放下」轉身放大絕！1原因獲賠

台南安平凌晨驚傳女子墜海！救起已無心跳　緊急送醫搶救中

台積電腳軟！權值股殺盤湧入　指數重挫355點失守2萬4

印總理莫迪會見王毅為訪中暖身　王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

每天多1碗白飯糖尿病風險增13%　醫：混搭糙米、胚芽米可穩血糖

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　害513戶停電！台電要求償

長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

閃路邊停車！31歲社工騎車滑倒...客運後輪輾過　當場爆頭慘死

醉男自稱黑道砸店！竹市府回應又炎上　網友批搞錯重點

快訊／仙塔律師當詐團內鬼慘了！助銷贓黃金豪車　2罪起訴求刑1年

90歲李順載爺爺遭傳體況差！　親人出面曝現況：專注復健中

【麥克風沒關！】川普對馬克宏咬耳朵：普丁想為我談成協議！

社會熱門新聞

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

人妻劈2男！暈船渣男6年「為他裝避孕器」

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她寫偷腥紙條認了

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台中男帶妹開房挨告性侵！喊冤：她是我小三

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

更多熱門

相關新聞

閃路邊車社工滑倒　被客運輾爆頭慘死

閃路邊車社工滑倒　被客運輾爆頭慘死

屏東31歲莊姓男子19日下午下班騎乘機車返家，途經新園鄉臥龍路時，疑因閃避停放路旁自小客車而向左偏移，適逢天雨路滑不慎倒地，遭前方同向楊姓男子駕駛的大客車右後輪輾過頭部，當場傷重不治。東港警分局獲報處理，已報請檢察官驗屍，進一步鑑定釐清事故原因。

屏東男出門攝影「失聯4天」！高雄山區尋獲已死亡

屏東男出門攝影「失聯4天」！高雄山區尋獲已死亡

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

高雄車站男持刀亂晃！目擊者驚嚇報警

高雄車站男持刀亂晃！目擊者驚嚇報警

關鍵字：

高雄燕巢大貨車車禍交通

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

全台西北雨！　「下最大」地區曝

台中傳去年超徵75億

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面