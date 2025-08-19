　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公路局推「雙色溫路燈」提醒注意行人穿越　年底增至200處

▲▼公路局設雙色溫路燈，降低夜間行人傷亡。（圖／公路局提供）

▲公路局設雙色溫路燈，降低夜間行人傷亡。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低夜間行人死傷，公路局今（114）年起試辦設置雙色溫路燈，打造「路段黃光、路口白光」雙色溫照明，提醒駕駛注意行人穿越，今年截至7月已完成154處，今年底將達到200處。

公路局長周廷彰表示，黃光雖然穿透力強，可視性卻沒那麼高，白光剛好相反，公路局利用這兩種光的特性，黃光霧雨天氣中穿透力強，白光則是辨識度高，因此在行人斑馬線路口採用白光，其他路段用黃光，長時間開車也不會因為白光炫光造成駕駛疲勞，路口則用白光提醒駕駛注意行人穿越減速和提高警覺，也讓行人更容易被駕駛人察覺，為夜間返家的人照亮一條安全回家的路。

公路局今年初完成7處雙色溫試辦路口，地點分別為新竹縣新豐鄉台15線與竹3鄉道路口、宜蘭縣羅東鎮台9線與樹人路路口、花蓮縣吉安鄉台9線與吉豐路三段667巷路口、南投縣草屯鎮台14線與仁愛街路口、彰化縣芬園鄉台14線與德興路路口、南投縣水里鄉台16線與中正路路口，以及高雄市甲仙區台29線寶隆國小路口。

周廷彰表示，根據公路局統計該7處路口在改善前的112年與113年，各發生8起事故件數，平均每半年約發生4件；經改善後今年上半年則僅發生1件，事故件數明顯下降。

公路局表示，雖然目前試辦地點樣本數有限，但初步成效顯示雙色溫照明在降低夜間事故方面具正面效益，因此先行推廣至其他地區；截至7月底該局已針對154處路口進行雙色溫換裝，依推動進度評估，年底前可望完成200處。

後續推動方面，公路局表示，為更能彰顯雙色溫路燈的實際效益，公路局將針對連續路段辦理雙色溫設置，預計於今年底前針對5條總長約23公里、共64處路口進行雙色溫路燈換裝作業。同時將持續追蹤7處試辦路口至今年底的交通事故件數，並與112及113年的統計數據進行比較，完成全年觀察，以客觀評估雙色溫照明的改善成效。

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中名店掉榜！　米其林一星僅維持1年

公路局夜間行人安全雙色溫路燈交通

