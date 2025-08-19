　
社會焦點

南投1至7月重大交通違規近3萬件　警針對台14、台16加強執法

▲南投縣警局啟動專案勤務，針對臺14線、臺16線等重點路段強化取締酒後駕車暨防制危險駕車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投縣警局啟動專案勤務，針對臺14線、臺16線等重點路段強化取締酒後駕車暨防制危險駕車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣近期屢屢發生深夜改裝車隊呼嘯而過，以及合歡山武嶺地區無牌車輛、遮蔽車牌並於停車場燒胎等危險駕駛行為，影響居民安寧並衍生交通安全疑慮；縣政府警察局因此啟動專案勤務，針對臺14線、臺16線等重點路段加強取締作為，防止此類事件持續發生。

南投縣警局交通警察隊表示，近期部分駕駛人利用假日深夜在山區或省道進行危險駕駛，不僅製造巨響影響民眾作息，更存在嚴重交通事故風險；本次勤務規劃涵蓋全縣各分局，依轄區交通特性調整執勤時段，包括深夜至凌晨時段針對改裝車、危險駕車及酒後駕車加強稽查，仁愛分局則於清晨時段執行勤務，鎖定觀光熱點周邊違規車輛，勤務重點除路檢攔查，並實施淨牌專案，加強查處遮蔽、污損或不當變造車牌情事。

▲南投縣警局啟動專案勤務，針對臺14線、臺16線等重點路段強化取締酒後駕車暨防制危險駕車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣警局啟動專案勤務，針對臺14線、臺16線等重點路段強化取締酒後駕車暨防制危險駕車。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局統計，今年1至7月底止已取締重大交通違規共計2萬9527件，其中查獲酒後駕車汽車231件、機車477件，移送法辦407件；其中酒後駕車依《道路交通管理處罰條例》最高可處12萬元罰鍰並吊銷駕照，危險駕車或其他重大違規亦將依法嚴辦，本次透過專案勤務強化執法，也呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

▲南投縣警局啟動專案勤務，針對臺14線、臺16線等重點路段強化取締酒後駕車暨防制危險駕車。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局交通隊強調，維護道路交通秩序與公共安全需仰賴全體用路人共同遵守法規，民眾如發現危險駕車擾民或其他重大違規情事，可即時通報警方，攜手營造安全、安寧的用路環境。

新北8/20再增4處科技執法！三峽3死12傷路口納入

新北8/20再增4處科技執法！三峽3死12傷路口納入

新北市警局為提升學童通學與行人用路安全，並遏止大型車違規，將在8月20日啟用三峽、樹林、八里等4處路口的科技執法設備，透過AI智慧偵測，嚴格取締多項違規行為。警方提醒用路人，新設備已進入正式執法階段，務必遵守交通規則，以免受罰。

深夜急煞嚇壞住戶！轎車撞騎樓又是酒駕

深夜急煞嚇壞住戶！轎車撞騎樓又是酒駕

民眾反映看不懂「車不讓人」標誌　屏東縣警局回應了

民眾反映看不懂「車不讓人」標誌　屏東縣警局回應了

北韓路邊隨機抓「大奶妹」　非天然就抓去關

北韓路邊隨機抓「大奶妹」　非天然就抓去關

台中員警酒駕撞賓士　遭記過調職＋起訴

台中員警酒駕撞賓士　遭記過調職＋起訴

酒駕危險駕車專案取締台14線台16線

