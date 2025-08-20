公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅　300萬人看傻：這企劃太強

記者游瓊華／台中報導

《鬼滅之刃》紅遍全台，但這次使出「水之呼吸」的不是年輕人，而是一群平均年齡超過70歲的阿公阿嬤。近期一支名為《無限年齡城》的KUSO影片在網路上瘋傳，影片中長輩們化身「鬼殺隊」，完美復刻經典場景，超狂演技讓影片上架不久就突破300萬觸及，網友紛紛暴動留言：「從頭笑到尾正常嗎？」、「怎麼說服長輩的？笑到肚子疼」、「拜託開班！我老了也要報名」、「彌豆子竹筒卡在鼻孔,，真的會笑死」。

▲阿公阿嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片，結果在網路爆紅，吸引300萬人觸及，網友直呼：「這企劃太強」。（圖／全成基金會提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

這支爆紅影片的幕後推手，是由三位熱血社工師吳晨誌、馮良瑜、林鼎翔組成的網路團體「吼薦隊」，他們與全成社會福利基金會社區據點合作，將時下最夯的動漫元素融入長輩的日常活動。

▲網友們好奇，導演怎麼說服長輩的？看影片笑到肚子疼。



飾演反派的美華阿嬤笑著說，透過演反派、互相吵架的情節，心情好像也得到抒發！團隊也透露，選角時，特別讓長輩依據自身個性挑選角色，建立歸屬感。

全成基金會主任郭姿秀表示，台灣正邁入超高齡社會，希望藉由這次跨界合作，用流行文化翻轉大眾對長輩的刻板印象。主導企劃的社工師林鼎翔也分享，這次換長輩主動出擊，讓他們從網友的熱烈回響中，意識到『老了也很有用』，重新找到自我價值。

這次成功的經驗不只是一次性的活動，全成基金會計畫將此創新模式擴大試辦，預計下一站將前進「春社日間照顧中心」，並融入長照3.0服務，要讓更多長輩透過戲劇找到生活樂趣，向社會證明，年齡從來不是限制，而是智慧與活力的象徵。