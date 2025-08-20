養羊被趕縱火奪6命！法院再判房客、房東賠錢　累計逾800萬

▲2022年台中興中街惡火釀6死6傷，鄭姓房客、莊姓房東2人須求償金額已經破800萬。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

2022年台中市興中街大火奪走6條人命，鄭姓房客因縱火釀災，一審遭判處無期徒刑，莊姓房東則因堆置物品也被判處7年刑期。民事求償部分，地院先前判鄭、莊2人應賠償5名被害人600萬元；近日再判處莊姓房東應賠鄧姓房客24萬，並與鄭姓房客一同賠償葉姓死者家屬200萬餘元，2人合計賠償金已達800多萬。

台中市興中街一棟集合式公寓，2022年3月發生縱火案，造成2名廖姓、葉姓、陳姓、許姓、張姓共6名房客死亡，另有6名房客或訪客，因火勢逃生時受傷。而該案正是入住在頂樓加蓋的鄭姓男房客，不滿被莊姓房東驅趕，憤而縱火燒屋。

▲▼興中街惡火案，縱火的鄭姓房客遭判無期徒刑。（圖／ETtoday資料照）



檢警當時追查，莊姓房東把房子隔成43間房，每間房間以6千至8千元出租，鄭姓房客在當年入住一個月後，就因為在房間飼養寵物羊，羊隻隨地便溺，造成羊騷味濃厚，雙方發生多次爭吵，莊女要求鄭男搬走，結果鄭男竟持打火機點燃樓梯口塑膠袋，釀成重大悲劇。

莊女因平時還會撿拾資源回收變賣，房屋內部擺放大量二手衣物、雜誌甚至床墊以及家具等易燃物品，導致逃生通報被堵塞，成為奪命因子之一。

台中地院去年一審認定，鄭男犯殺人罪處無期徒刑、褫奪公權終身；莊女犯公共危險阻塞集合住宅逃生通道致死罪、廢棄物清理法等，處有期徒刑7年，全案仍在台中高分院二審審理中。

▲鄭男（左）、莊女（右）因為養羊一事爭吵。（圖／ETtoday資料照）



張姓房客、廖姓房客等親屬先前提出民事求償，一共向莊女、鄭男求償1千萬8400元。地院2案分別判賠200萬、400萬8400元。

葉姓死者家屬則列出扶養費、醫療費、喪葬費以及精神慰撫金等，求償344萬3932元。莊女抗辯，自己並未囤積物品，案件是鄭男點火導致，且該家屬無須人撫養、精神慰撫金過高等理由聲明駁回；鄭男抗辯，自己無收入、經濟困難，已經無能力和解賠償。

鄧姓房客因火勢攀爬外牆逃生，當時吸入濃煙，導致一氧化碳中毒、手腳多處受傷，單獨向莊姓房東求償工作損失、醫療費用、看護費用以及精神慰撫金，合計114萬460元。莊女抗辯，鄧姓房客不須休養、不須專人看顧，且單據都是不實，請求駁回。

台中地院則認為，鄭男縱火屬於侵權行為，莊女堆積雜物有過失，2人應連帶賠償葉男家屬200萬550元；莊女應賠償鄧姓房客24萬460元。而兩人被法院判賠的金額，合計已超過800萬。