疑糾紛報仇！自小客撞皮卡「車頭爛毀」　3男跳下車球棒狂毆

記者陳以昇／新北報導

53歲程姓男子昨（19）日上午，駕駛百萬皮卡貨車，行經新北市林口區文化一路一段遭後車追撞，他下車理論時竟遭對方3名男子持球棒毆打，造成頭部及手腳受傷。被害程男懷疑這並非單純車禍，而是5月間行車糾紛後遭到報復，警方獲報後當場逮捕3名嫌犯，但因拒絕配合調查，檢方複訊後皆諭令5萬元交保。

▼警方到場將3名施暴男子逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

19日上午11時許，53歲的程姓男子駕駛一輛價值約150萬元的Toyota Hilux皮卡，在林口區文化一路一段126號前，突然遭到後方一輛車追撞。原以為是單純車禍，沒想到下車後，對方車上的23歲黃姓男子、張姓男子及余姓男子等3人，卻態度惡劣。其中，張男與余男更是持球棒下車，不由分說地朝程男的頭部及手腳猛力毆打，造成程男多處受傷。

警方接獲報案後立即趕抵現場，將受傷的程男送醫治療，所幸他意識清楚，並無生命危險。程男向警方表示，他在今年5月曾與人發生行車糾紛，懷疑這次的車禍並非偶然，而是對方故意追撞報復。

警方當場逮捕黃男等3名嫌疑人，但3人均拒絕配合調查，警方依法查扣他們的手機及2支球棒，將持續追查釐清案發原因。訊後，全案依傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢察官複訊後皆諭令5萬元交保。

▼程姓男子價值150多萬皮卡遭追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼3名男子開車追撞，造成車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方現場查扣2把鋁棒 。（圖／記者陳以昇翻攝）