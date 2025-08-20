黑衣男砸早餐店挨批縱放！竹市警「未盡完善」致歉　4項說明曝

▲新竹市醉漢怒砸早餐店，市警局發表4點聲明解釋，並對思慮不周致歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新竹報導

新竹市區16日清晨有一名黑衣男到早餐店借廁所被拒，盛怒之下推倒門口送貨機車，將桌上的餐點全部掃落，雙方發生口角爭執，店裡一名女店員還被呼巴掌，警方獲報到場將男子帶回，但未久男子竟又折返回早餐店叫囂，派出所所長失言「男子情緒失控，不適合逮捕」，市警局將祭出申誡處分。

警方調查，42歲的李姓男子在16日清晨5時許，前往新竹市一家早餐店借廁所，但是被店家婉拒，惱羞成怒的李男，竟然推倒放置在路邊的送貨機車，並且將桌上販售的早餐揮落地面，店家與李男發生口角爭執，其中一名店員立刻通知警員到場，另名黑衣女店員與李男爭執過程中，慘被猛呼巴掌，甚至還持打火機丟擲。

警員獲報到場處理，發現李男渾身散發出酒氣，並且情緒激動，但是雙方仍持續有口角發生，李男還朝店家丟擲打火機，甚至還嗆聲「哩來，欠你的是不是」，警員見狀當場上前壓制，並將李男制伏在地，過程中李男還氣憤的質疑警員推人，女警則回應「我有密錄器」。

事後派出所所長對此表示，「因該男子情緒失控，不適合逮捕」引起各方關注，另外因未依現行犯逮捕李姓男子，導致民眾認為警方在執法以及發言上有未盡完善的疑慮，新竹市警局也對於相關處理人員未盡完善，讓外界有所疑慮致歉。

首先，新竹市警局副局長許豐統表示，有關民眾質疑員警第一時間接獲報案到場後，為何不將該男子逮捕，經調查員警到場後雙方仍持續口角爭執，考量該男子身上有酒容酒味，情緒不穩定，現場員警採取強勢作為，並對其臉部噴灑辣椒水，強制壓制在地，並且上銬後，帶回派出所實施保護管束，經清查該男子未有幫派註記。

其次，有關民眾質疑警方帶返所實施管束後，為何該男子不久後即返回店家，經調查在派出所管束期間，警員見該男子情緒已趨穩定，並表示需返回工作崗位上班，才結束保護管束讓其離開。有關管束時間是否過短，本局將檢討策進。

再者，有關社會大眾質疑所長發言時有提到「因該男子情緒失控，不適合逮捕」這部分，經了解係所長在受訪時，因表達口誤造成發言不當，本局將予以申誡處分，並列案例教育檢討策進。

最後，新竹市警局在案件發生後，派員前往店家關懷慰問，說明案件後續處理進度，也獲得店家認同。也呼籲民眾應避免不理性行為，任何暴力與不法事件，警方均將秉持「從速，從嚴」原則，依法偵辦，絕不寬貸，持續展現守護市民生命財產的決心。