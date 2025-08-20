直播受虐10天10夜！　法「極限網紅」陳屍家中

▲格雷文以接受極限挑戰的影片聞名，本周卻不幸去世。（圖／翻攝Instagram@jeanpormanove）



記者吳美依／綜合報導

法國網紅格雷文（Raphael Graven）18日被警方發現陳屍家中，檢方調查發現，他在生前最後一次直播中，遭受連續10天的酷刑、剝奪睡眠，甚至被迫攝入有毒物質。

格雷文以藝名「Jean Pormanove」活躍於社群媒體，拍攝內容以「接受極限挑戰」聞名，目前擁有超過50萬粉絲。《鏡報》報導，格雷文陳屍於濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）孔特（Contes）的住家中，但根據評估，恐怕前一晚就已經斷氣。

在格雷文生前最後一次直播之中，他據信遭受了10天10夜的折磨，包括睡眠剝奪、極端身體暴力、攝入有毒物質。直到現場另一名直播主試圖叫醒失去意識的他，才中止播送畫面。

法國人工智慧暨數位事務部長夏帕茲（Clara Chappaz）表示，格雷文「已經在（網路直播平台）Kick上遭到羞辱與虐待好幾個月」，並且強調「線上平台對於散布非法內容的責任不是選項，而是法律義務」。

目前尼斯（Nice）檢方等相關單位已展開調查，並將對死者進行解剖。Kick平台表示對格雷文離世「深感悲痛」，並宣稱正在「緊急審查相關情況，並與利害相關人士合作調查」，強調致力執行保護創作者的平台規範。

曾與格雷文合作的實況主「Naruto」和「Safine」今年1月涉嫌對弱勢族群施暴而被拘留，但2人目前均否認涉案指控。「Naruto」在Instagram發文哀悼，他稱呼格雷文為相伴6年的「兄弟」，「我愛你，我們會非常想念你」，並且呼籲各界不要分享格雷文最後一次直播的影片。「Naruto」的律師強調，他的當事人對格雷文的死亡事件「不負任何責任」。