　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

直播受虐10天10夜！　法「極限網紅」陳屍家中

▲▼直播受虐10天10夜！　法「極限網紅」陳屍家中。（圖／翻攝Instagram@jeanpormanove）

▲格雷文以接受極限挑戰的影片聞名，本周卻不幸去世。（圖／翻攝Instagram@jeanpormanove）

記者吳美依／綜合報導

法國網紅格雷文（Raphael Graven）18日被警方發現陳屍家中，檢方調查發現，他在生前最後一次直播中，遭受連續10天的酷刑、剝奪睡眠，甚至被迫攝入有毒物質。

格雷文以藝名「Jean Pormanove」活躍於社群媒體，拍攝內容以「接受極限挑戰」聞名，目前擁有超過50萬粉絲。《鏡報》報導，格雷文陳屍於濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）孔特（Contes）的住家中，但根據評估，恐怕前一晚就已經斷氣。

在格雷文生前最後一次直播之中，他據信遭受了10天10夜的折磨，包括睡眠剝奪、極端身體暴力、攝入有毒物質。直到現場另一名直播主試圖叫醒失去意識的他，才中止播送畫面。

法國人工智慧暨數位事務部長夏帕茲（Clara Chappaz）表示，格雷文「已經在（網路直播平台）Kick上遭到羞辱與虐待好幾個月」，並且強調「線上平台對於散布非法內容的責任不是選項，而是法律義務」。

目前尼斯（Nice）檢方等相關單位已展開調查，並將對死者進行解剖。Kick平台表示對格雷文離世「深感悲痛」，並宣稱正在「緊急審查相關情況，並與利害相關人士合作調查」，強調致力執行保護創作者的平台規範。

曾與格雷文合作的實況主「Naruto」和「Safine」今年1月涉嫌對弱勢族群施暴而被拘留，但2人目前均否認涉案指控。「Naruto」在Instagram發文哀悼，他稱呼格雷文為相伴6年的「兄弟」，「我愛你，我們會非常想念你」，並且呼籲各界不要分享格雷文最後一次直播的影片。「Naruto」的律師強調，他的當事人對格雷文的死亡事件「不負任何責任」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋芸樺脫口暴雷！劉品言寶寶性別曝光
楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎
醫師娘遺體今解剖　發現體內殘留藥物
快訊／高鐵新世代列車　外觀首曝光
U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列
大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」
川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘
黑幫砸早餐店縱放！竹市警道歉　4項說明曝
王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　「偽媒體人是台灣悲哀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

直播受虐10天10夜！　法「極限網紅」陳屍家中

梨泰院救災消防員失蹤10天　證實「陳屍橋墩」！疑受憂鬱症折磨

南海海槽若強震！日政府估「52萬人須提前撤離」　超越311大地震

毒品塞下體！女拿性玩具走私古柯鹼　峇里島落網「最重死刑」

紐時：普丁只在「烏克蘭投降」前提下　答應會晤澤倫斯基

不小心潑到飲料　女觀眾演唱會遭恐怖男「重拳狂揍」打昏在地上

西班牙16天「熱死」超過1100人　野火燒掉近50萬座足球場

川普告白「想上天堂」！曝力促俄烏和平主因　白宮證實：是真的

看電影要求其他觀眾「安靜一點」　35歲男慘被5青少年圍毆爆血

領飯店房卡「1常見習慣」很危險！　專家傳授5大步驟自保

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

直播受虐10天10夜！　法「極限網紅」陳屍家中

梨泰院救災消防員失蹤10天　證實「陳屍橋墩」！疑受憂鬱症折磨

南海海槽若強震！日政府估「52萬人須提前撤離」　超越311大地震

毒品塞下體！女拿性玩具走私古柯鹼　峇里島落網「最重死刑」

紐時：普丁只在「烏克蘭投降」前提下　答應會晤澤倫斯基

不小心潑到飲料　女觀眾演唱會遭恐怖男「重拳狂揍」打昏在地上

西班牙16天「熱死」超過1100人　野火燒掉近50萬座足球場

川普告白「想上天堂」！曝力促俄烏和平主因　白宮證實：是真的

看電影要求其他觀眾「安靜一點」　35歲男慘被5青少年圍毆爆血

領飯店房卡「1常見習慣」很危險！　專家傳授5大步驟自保

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

香港失業率升至3.7%　創下3年新高

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣！4車型、59吋大螢幕折新台幣99.4萬起

FB、IG短影音再升級　Meta AI翻譯支援配音與口型同步

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

到府服務私廚！傳承自流水席世家的台菜文化　融合西餐手法太驚豔

寵妹魔人！徐仁國零用錢「轉帳全轉最高額」　妹妹感動長文讚頌

「我很不滿意」鄧愷威自責單局2觸身釀禍　教頭好評卻未鬆口下一戰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

國際熱門新聞

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

日驚見「詭異火球」墜落　夜空炸亮畫面曝

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

更多熱門

相關新聞

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

網紅館長陳之漢近日再度前往中國旅遊直播，他表示，目前確定無法前去觀看「九三閱兵」，抖音、B站也開不了帳號，還被誤以為去中國賺很多錢，實際上他這一趟已經把上個月的營收賠光，旅遊開銷加上健身房被抵制，一來一回差了幾百萬。

英法德擬在烏部署！川普：美軍絕不派出地面部隊　可供空中支援

英法德擬在烏部署！川普：美軍絕不派出地面部隊　可供空中支援

不沾政治不露奶！他讚元老級女YTR超強全點頭

不沾政治不露奶！他讚元老級女YTR超強全點頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

鍾明軒被八炯害慘！他也差點變苦主：傻眼

鍾明軒被八炯害慘！他也差點變苦主：傻眼

關鍵字：

法國網紅直播虐待

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面