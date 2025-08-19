不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

▲白癡公主。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣YouTuber百家爭鳴，就有網友感嘆，現在很多「阿里不搭」的都可以當網紅，其中不乏想紅的人，如果是女生的話，可能會選擇露身材、蹭政治話題等等。但他就點名一位元老級的女YouTuber，「比梯數，現在台灣YouTuber沒人比她老，可以一拼的大概就是啾啾鞋，不沾政治也不露奶，配音能力超神，所以白癡公主是不是很強？」話題引發熱論。

該名網友在PTT的Gossiping板問卦，「白癡公主是不是很強？」他直言，現在很多人都能當網紅，認為女生想紅的話，最快的方法就是露奶，不然就是表態政治立場。

但他覺得白癡公主完全不同，她以配音見長，影片風格獨樹一格，「比梯數，現在台灣YouTuber沒人比她老，可以一拼的大概就是啾啾鞋」，大讚白癡公主不沾政治也不露奶，配音能力超神，這樣是不是很強？

貼文引發熱烈討論，許多人點頭認同，「她很美耶」、「癡癡有自己的受眾，一開始定位就很明確」、「超大，眼睛」、「重點，她是個美女」、「老的都有固定客群了」、「以男性來說，長那張臉算好看的」、「 一堆想出頭的就只有她出線」、「美女扮醜，男生更愛」。也有人回憶，「配音很有趣，印象最深就是愛麗絲夢遊仙境」。