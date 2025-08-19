鍾明軒被八炯害慘！他也差點變苦主　曝「過去半年」多可怕

▲八炯。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber Cheap昨（18）日發文感嘆，過去半年台灣網路圈充滿對立與惡意，點名八炯曾製作假影片，害鍾明軒差點走上絕路。Cheap回憶，今年初八炯先用惡意剪輯抹黑鍾明軒，還放話會有「百萬網紅」抹黑他，導致Cheap一度收到大量謾罵訊息，甚至有人私訊質問，「你為什麼要抹黑八炯？」讓他滿頭問號。

「過去半年是多可怕？」Cheap表示，八炯今年年初先是弄了一個造假影片，把鐘明軒搞得快崩潰，YTR們談到中國更是聞之色變，怕變成下一個鐘明軒。不久後，八炯再發文，稱有個百萬網紅會抹黑他，當天他收到一堆謾罵留言、私訊質問，讓他感到莫名其妙又傻眼。

幾天後，鍾明軒出面澄清影片經過惡意剪輯，才讓外界知道八炯口中的「百萬網紅」指的就是鍾明軒，但他批評八炯，「你拿造假影片弄人家，他（鍾明軒）不能反擊？」更感嘆鍾明軒天天被抹紅、出征，承受龐大壓力差點被逼死，而造謠者卻毫髮無傷，沒有人出來道歉，「大部分的人民，真的不想生活在這種持續性的對立和動盪中，我們要的不是沒完沒了的選舉、鬥爭，人還是會累的。」

貼文引發熱烈討論，不少網友氣憤留言，「造謠的人真的很可惡」、「當時霸凌鍾明軒的，一堆都當作沒發生，沒一句道歉，有夠噁心」、「除了鍾明軒，魚乾當時的身心靈壓力感覺也不小，太可惡」、「八炯這種人能有聲量，證明台灣人有立場沒是非的瘋狂…」、「大家只希望政府有為人民著想的政策，不要崇美也不要過度仇中，好好過生活、平靜富足，如此簡單。」