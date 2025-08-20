　
國際

英法德擬在烏部署！川普：美軍絕不派出地面部隊　可供空中支援

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近期在多場公開發言中，明確排除了美軍派遣地面部隊介入烏克蘭的可能性，但同時強調不排除以空中支援作為未來和平協議中的安全保障措施。川普指出，這些空中支援可涵蓋戰機部署、防空與導彈系統，甚至在必要情況下執行禁飛區，以協助歐洲盟友強化對烏克蘭的防禦能力。

川普接受訪問時表示，「你們可以相信，美國總統不會派兵上陣。」然而他也補充，美方仍可能透過無人機、情報協作及空中力量提供協助，甚至支持歐洲國家派遣地面部隊，以建立更完整的安全框架。資深美方官員透露，美國或在必要時參與維和行動，但強調「無地面部隊」仍是不可逾越的紅線。

與此同時，北約軍事領袖預定於周三召開視訊會議，針對對烏克蘭的安全保障方案展開討論。會議焦點將放在如何建立可持續的承諾，歐洲盟友提出，美國若能提供情報與空中支援，則歐洲國家將負責更多地面安全任務，組成類似北約第五條款的防禦結構。

川普進一步強調，烏克蘭不會成為北約成員，但美國有責任協調與支持一個能運作的安全機制。他指出，法國、德國與英國「可能派兵參與」，即便美軍不直接涉入，也能藉由歐洲力量維持地面防禦。

歐洲領袖對此舉初步表達歡迎，並視川普的立場為折衷方案，既能確保美國在談判中維持核心地位，又避免美軍捲入長期戰爭風險。不過，部分歐洲國家仍對美方承諾的具體細節抱持疑慮，特別是「安全保證」究竟能否落實，仍需觀察後續協商。

整體而言，美國新策略呈現出「有限參與」的基調：不跨越地面軍事介入紅線，但藉由空中與盟軍支援，試圖構建一個能在和平協議框架下維持的安全屏障。川普的表態不僅為三方領袖可能會談奠定基礎，也為未來的談判走向增添更多變數。

08/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前經紀人霸凌15年　蘇打綠青峰爆失聲
陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？店員稱多做：要不要買　網揭原因
47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　甜搭「翻版Melody」印尼
全台西北雨！　「下最大」地區曝
輝達等AI概念股漲勢暫歇　美股收低那指重挫300點
震撼！　NBA五屆全明星控衛宣佈退休
快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普英國法國德國烏克蘭俄烏戰爭北美要聞

