英法德擬在烏部署！川普：美軍絕不派出地面部隊　可供空中支援

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近期在多場公開發言中，明確排除了美軍派遣地面部隊介入烏克蘭的可能性，但同時強調不排除以空中支援作為未來和平協議中的安全保障措施。川普指出，這些空中支援可涵蓋戰機部署、防空與導彈系統，甚至在必要情況下執行禁飛區，以協助歐洲盟友強化對烏克蘭的防禦能力。

川普接受訪問時表示，「你們可以相信，美國總統不會派兵上陣。」然而他也補充，美方仍可能透過無人機、情報協作及空中力量提供協助，甚至支持歐洲國家派遣地面部隊，以建立更完整的安全框架。資深美方官員透露，美國或在必要時參與維和行動，但強調「無地面部隊」仍是不可逾越的紅線。

與此同時，北約軍事領袖預定於周三召開視訊會議，針對對烏克蘭的安全保障方案展開討論。會議焦點將放在如何建立可持續的承諾，歐洲盟友提出，美國若能提供情報與空中支援，則歐洲國家將負責更多地面安全任務，組成類似北約第五條款的防禦結構。

川普進一步強調，烏克蘭不會成為北約成員，但美國有責任協調與支持一個能運作的安全機制。他指出，法國、德國與英國「可能派兵參與」，即便美軍不直接涉入，也能藉由歐洲力量維持地面防禦。

歐洲領袖對此舉初步表達歡迎，並視川普的立場為折衷方案，既能確保美國在談判中維持核心地位，又避免美軍捲入長期戰爭風險。不過，部分歐洲國家仍對美方承諾的具體細節抱持疑慮，特別是「安全保證」究竟能否落實，仍需觀察後續協商。

整體而言，美國新策略呈現出「有限參與」的基調：不跨越地面軍事介入紅線，但藉由空中與盟軍支援，試圖構建一個能在和平協議框架下維持的安全屏障。川普的表態不僅為三方領袖可能會談奠定基礎，也為未來的談判走向增添更多變數。