館長赴陸直播賠數百萬　揭「抖音被禁開帳號」原因

記者黃翊婷／綜合報導

網紅館長陳之漢近日再度前往中國旅遊直播，他表示，目前確定無法前去觀看「九三閱兵」，抖音、B站也開不了帳號，還被誤以為去中國賺很多錢，實際上他這一趟已經把上個月的營收賠光，旅遊開銷加上健身房被抵制，一來一回差了幾百萬。

▲館長無法在抖音、B站等平台開設帳號，助理小宇嘗試開設也不行。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長在19日的直播中提到，目前確定九三閱兵看不成，想在抖音、B站（bilibili）等平台開設帳號也不行，雖然抖音、B站滿坑滿谷都是他的影片，但就是無法開帳號，完全沒辦法做生意，對此他感到挺難過的，「這也許是我的命嘛，我的命就是要這樣子，坎坎坷坷這樣過。」

館長表示，他們有去詢問當地政府，收到的回覆依舊是不行，原因就是「台什麼的嘛」，說他是特殊份子，還有部分大陸朋友覺得，他流量上億一定賺很多，「我聽了心情很難過，我說真的一毛錢沒賺」，說不難過是假的，說不想賺錢也是假的，但是也沒有門路，所以只能這樣了。

館長坦言，他前往中國旅遊直播虧了很多錢，之後可能沒辦法再去了，不僅沒有接到任何工商、賺不了錢，這一趟還把上個月的營收通通賠掉，旅遊開銷加上健身房被抵制，一來一回差了幾百萬，他有家、有員工要養，若再這樣下去，「真的我就先餓死了」，所以沒有辦法，反正大家開心就好了，不過，沿路各地粉絲趕來看他，他覺得很感動，回到台灣之後，他也會繼續為台灣人謀福利、拚命。