社會 社會焦點 保障人權

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她手寫偷腥紙條認了

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻摩鐵激戰小王，結婚三十年丈夫心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

台中一名結婚近30年的丈夫，發現妻子與一名男子阿茂（化名）發生婚外情，氣憤提告對方侵害配偶權。地方法院近日判決出爐，認定阿茂與人妻在知情她已婚的情況下，仍多次進出汽車旅館發生性行為，損害婚姻關係情節重大，判賠精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。

判決指出，人妻與原告丈夫於1995年結婚，2020年認識阿茂後即告知對方自己已婚，但兩人仍頻繁互動，甚至相約出遊、傳送曖昧訊息。2023年至2024年間，兩人曾在南投及台中多家汽車旅館至少發生7次性行為，最後於2024年10月17日被丈夫當場在大里某汽車旅館逮到。

雖然阿茂辯稱並非主動聯絡對方，是人妻自行約他，且未再出庭說明，但法院根據夫妻對話錄音、車輛資料、現場照片等證據，認定兩人確有不正常男女關係，行為已遠超一般社交範圍，構成對配偶權的嚴重侵害。判決書揭示，人妻還手寫紙條，上頭寫有多間汽車旅館名，都是跟阿茂去，都有發生性交行為，紙條是她寫給丈夫，坦承偷吃。

法官指出，婚姻是一種排他且親密的長期結合，應保障精神、情感與生活的穩定。本案中，阿茂明知對方已婚仍介入，對原告造成精神重大創傷，遂酌定賠償金額為40萬元，低於原告主張的80萬元。此外，若阿茂提供40萬元擔保金，可免於假執行。

本案審理過程中，法院依照雙方資力與傷害情節，衡酌原告的生活狀況與證據資料，做出合適的判決。案件尚可上訴。

08/18 全台詐欺最新數據

快訊／川普鬆口：絕不會派兵進入烏克蘭

