5億高中生案夏朝源法院外被揍　美髮師動手嗆「來告」這下慘了

▲台中市「5億高中生」墜亡案，夏男去年出庭完遭護目鏡男毆打。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

5億高中生案夏朝源因偽造文書案件入獄至今，先前夏男在台中高分院開庭後，遭一名鄭姓美髮師於法院外埋伏毆打，整個過程被媒體、警方目睹。全案移送法辦後，台中地方法院近日依傷害罪判鄭男3月刑期，可易科罰金。

去年12月，夏男偽造文書案上訴二審出庭結束後，戴著護目鏡的鄭姓男子埋伏在法院門口等候，見夏男出現後立即衝上去朝夏揮了一拳，兩人並發生拉扯，並且大罵夏男「畜生」，隨後雙方被在現場戒備的10多名員警分開，夏男要求員警記下鄭男名字，而鄭男則說看不下去夏男的行為，隨後被警方帶走。

▲▼動手的鄭男近日被依傷害罪判處3月刑期。（圖／ETtoday資料照）



據瞭解，夏男起初並未報案，到住處轄區第五警分局四平所「詢問」後又離去，後來才正式提出傷害告訴。夏男拿出驗傷報告、新聞畫面佐證提告，說鄭男自稱「有本事就來告」，涉及恐嚇，但檢方起訴時，認為僅構成傷害罪，被符合恐嚇罪要件。

台中地院審酌，鄭男與夏男不認識，也沒有重大仇恨或是糾紛，僅因為一時氣憤，趁夏男開完庭後由警方戒護離去時毆打夏男，衡量前科、犯後態度，依傷害罪處3月刑期，可易科罰金。