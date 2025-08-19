和家人吵架！台中男深夜跨坐橋上欄杆　勇警一把抱下急送醫

▲警方趁洪男分心之際，箭步上前將人拉下欄杆，阻止憾事發生。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市清水區1名洪姓男子日前因心情低落，獨自坐在橋上欄杆，畫面險象環生，轄區警方獲報趕抵現場，並耐心安撫洪男，但他不理會警方僅不斷哭泣，幸警方趁其分心之際，箭步上前將人拉下欄杆，阻止憾事發生。

台中市清水警分局表示，三田派出所副所長楊志宏及警員林英傑，15日凌晨1時許獲報，指稱有男子坐在橋上欄杆，火速趕往現場。

員警到場發現洪男持續坐在欄杆且情緒激動，立即也通知消防救護人員到場；同時警方向洪男對話，不過洪始終只是哭泣不發一語，經林員喊道「想想家裡還有年邁父親」，洪才看向一旁，林員見狀抓緊時機，立刻上前擒抱住洪男，由警消合力將他拉下橋。

經了解，原來洪男長年得不到家人認同，當天酒後與家人發生爭吵，才心情不佳，警方救下洪男後，將他送往大甲光田醫院治療。

▲林員上前抱住洪男。（圖／記者白珈陽翻攝）



清水警分局長鄭鴻文呼籲民眾，傷害自己不能解決問題，請珍惜生命，莫因一時錯誤念頭，遺憾終生。如有遇到問題無法排解可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，給自己再一次機會。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

