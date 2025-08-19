　
社會 社會焦點 保障人權

台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中男與女同事開房，完事挨告性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿強（化名）與女同事小玲（化名）先前相約到摩鐵開房，怎料2人完事以後，小玲轉頭便控訴阿強性侵，嚇得阿強不斷喊冤。台中地院法官經過審理，認為小玲供詞前後不一、阿強的說法並非完全無稽，最終判阿強無罪。

根據判決書內容，已婚的阿強2022年3月某日的凌晨與小玲相約，前往台南市某間摩鐵開房。怎料小玲服用安眠藥睡去，清醒後卻發現垃圾桶有使用過的保險套，質問阿強以後，便跑去警局報警，控訴阿強性侵。

對此，阿強則喊冤，聲稱確實有發生性關係，但並沒有乘機性交的犯行。阿強接著坦言，2人並非單純的同事關係，還是婚外情的對象，小玲是他的地下情人，這段關係持續超過3年，直到小玲提出告訴，他們才沒有再往來。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中男與女同事開房，完事挨告性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

阿強表示，當天凌晨他們彼此互動了一番，徵得小玲的同意以後，他便做好防護措施，準備發生性關係。阿強接著補充，在準備發生關係前，他發現小玲毫無反應、已經睡著，於是停止了行為，改為自行解決。

法官在審理時發現，小玲對於是否每日服用安眠藥、服用安眠藥後多久能入睡、入睡後對外界變化有無意識反應，以及遭到侵犯當天有無意識等情況，供述前後不一，控訴是否可採，並非沒有疑問。

此外，法官勘驗證據時，發現阿強被質問垃圾桶為何有保險套時，也有開口解釋，做好防護措施以後，眼見小玲還在休息，便停止了性行為，認為阿強的說法並非全然無稽，最終認定證據不足，判阿強無罪。

 
08/18 全台詐欺最新數據

