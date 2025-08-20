　
大陸 大陸焦點 特派現場

控管邊界！莫迪王毅有共識　陸學者：穩好關鍵是先恢復正常化交流

▲▼ 2025 、王毅訪問印度、莫迪、蘇傑生 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

印度總理莫迪昨19日在新德里總理府會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，雙方對於控管兩國分歧、邊界問題有共識。莫迪強調，需妥善管控與處理邊界問題，避免分歧演變為爭端。王毅則指出，「中印關係經歷過波折，這些經驗教訓值得雙方銘記。」大陸學者龍興春分析，邊界問題十分複雜，解決難度高，兩國關係必須恢復「正常化」交流，包括盡快深化經貿往來、便利人員交流，才是關係穩好關鍵一步。

根據大陸外交部19日深夜釋出消息，印度總理莫迪於當地時間2025年8月19日在新德里總理府會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。會晤期間，雙方就深化雙邊合作、推進地區穩定及共同應對全球挑戰展開深入交流，並就中印關係的未來方向達成重要共識。

針對邊界問題，莫迪指出，印中是夥伴而不是對手，都面臨加快發展的共同任務，應該加強交流，增進瞭解，拓展合作，讓世界感受到印中合作的巨大潛力和光明前景。「雙方還要穩妥管控和處理邊界問題，不能讓分歧變成爭端。」

王毅指出，此次應邀來印出席中印邊界問題特別代表會晤，既是為推動邊界議題取得進展，也是為兩國高層互動作準備。經過全面而深入的溝通，雙方在雙邊關係方面達成新的共識，包括重啟各領域對話機制、深化互利合作、堅持多邊主義、共同應對全球挑戰、反對單邊霸凌。在邊界問題上，雙方同意開展常態化管控，維護邊境地區和平安寧，妥善處理敏感地段，並在具備條件的區域啟動劃界談判。

王毅強調，「中印關係經歷過波折，這些經驗教訓值得雙方銘記。」無論面臨何種局勢，雙方都應堅持「互為夥伴、非為對手」的定位，穩妥管控分歧，不讓邊界問題影響兩國關係大局。在當前國際形勢下，中印關係的戰略意義愈發凸顯，合作價值日益突出。中方願與印方一道，推動中印關係行穩致遠，為兩國人民帶來更多福祉，並為人類進步事業作出應有貢獻。

王毅與印度外長18日會見後，中國外交部昨19日深夜發布「中印外長會談達成10項成果」，其中第四項、第六項談及恢復雙邊各類政府對話，控管分歧，以及盡快恢復兩國直航班機。

大陸四川外國語大學國際關係學院教授龍興春《環球時報》記者表示，高層互動本身就具有重要象徵意義。此訪表明雙方均有意願推動雙邊關係走出低谷，逐步回歸正常發展軌道。

「邊界問題仍是橫亙在兩國（中印）之間的根本性難題，其複雜性和敏感性短期內徹底解決難度極大。就現階段而言，雙方更迫切的任務是推動關係『正常化進程』，這包括盡快深化經貿往來、便利人員交流。」龍興春分析。

龍興春也指出，目前最新進度，印度已恢復向中國公民開放旅遊簽證，但申請材料要求繁瑣複雜，並沒有做到真正意義上的便利化。實現經貿合作與人員往來全面回歸至2019年水平，是關係企穩向好的關鍵一步。

結束對印度的訪問後，王毅將於8月20日至22日訪問巴基斯坦。當被外媒記者問及中國將如何協調同印巴的關係時，外交部發言人毛寧表示，印巴都是中國的重要鄰國，中方願同兩國發展友好合作。至於印巴之間的問題，希望雙方能找到妥善解決辦法，中方也願根據雙方意願發揮建設性作用。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線
「我家都很守規矩」她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

中印外長會談達成10項成果

中印外長會談達成10項成果

中共中央政治局委員、外交部長王毅18日在印度新德里同印度外交部長蘇傑生舉行會談。雙方圍繞中印關係以及共同關心的地區和國際問題，進行了積極、建設性和前瞻性的討論，並達成10項重要共識和成果。這是中印關係近年來最大突破，也是象徵進入穩步發展軌道的關鍵性會晤。

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

印總理莫迪會見王毅為訪中暖身 王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

印總理莫迪會見王毅為訪中暖身 王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

為中國市場特製！傳輝達推新AI晶片　性能超越H20

為中國市場特製！傳輝達推新AI晶片　性能超越H20

