大陸 大陸焦點 特派現場

印總理莫迪會見王毅為訪中暖身　王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

▲印度總理莫迪與大陸外交部長王毅會面。（圖／翻攝新華社）

▲印度總理莫迪與大陸外交部長王毅會面。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

印度總理莫迪19日在新德里會見中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅，強調中印同為文明古國，應成為合作夥伴而非競爭對手，並期待9月赴華出席上合組織天津峰會。王毅則表示，兩國關係正處於改善新進程，需妥善管控邊界分歧，不讓爭議影響大局。王毅結束印度行程後，將於20日至22日訪問巴基斯坦，並與副總理兼外長達爾舉行戰略對話。

《新華社》報導，莫迪請王毅轉達對中國國家主席習近平及總理李強的問候，並表示印方將全力支持中方作為上合組織輪值主席國的工作，確保天津峰會成功。他指出，中印去年喀山會晤成為雙邊關係轉折點，雙方應加強交流合作，共同推動「亞洲世紀」到來。

王毅則轉達了習近平和李強的問候，並稱中印要堅守「互為夥伴」定位，強調不應讓邊界問題成為障礙。他透露，此次訪印是為高層互動預作準備，雙方已就重啟對話機制、深化合作、常態化管控邊境及啟動部分地段劃界談判達成新共識。王毅說，中印合作的戰略價值日益凸顯，將推動兩國關係「行穩致遠」。

訪問印度期間，王毅還與國安顧問多瓦爾舉行邊界問題特別代表會晤，並同外長蘇傑生會談。

此外，王毅將於20日至22日轉訪巴基斯坦，這是他時隔3年再度訪巴。期間將與副總理兼外長達爾舉行第六次外長戰略對話，並會見巴國領導人。外交部發言人毛寧表示，中巴是「全天候戰略合作夥伴」，此次訪問將落實兩國領導人共識，深化務實合作，加快推動「新時代更加緊密的中巴命運共同體」建設。

08/19 全台詐欺最新數據

快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

中國除了傳統軍事火力迅速擴張外，近年來也大幅增加核武庫存與能力，引起美方高度關注。美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令科頓（Anthony Cotton）直言，中國國家主席習近平下令要求軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力，正推動北京加速建構能從陸、海、空發射的核武力量。

為中國市場特製！傳輝達推新AI晶片　性能超越H20

為中國市場特製！傳輝達推新AI晶片　性能超越H20

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

中方指印度外長稱「台灣屬中國」　印方駁錯誤引述

中方指印度外長稱「台灣屬中國」　印方駁錯誤引述

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

印度中國外交合作上合王毅莫迪

