印總理莫迪會見王毅為訪中暖身　王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

▲印度總理莫迪與大陸外交部長王毅會面。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

印度總理莫迪19日在新德里會見中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅，強調中印同為文明古國，應成為合作夥伴而非競爭對手，並期待9月赴華出席上合組織天津峰會。王毅則表示，兩國關係正處於改善新進程，需妥善管控邊界分歧，不讓爭議影響大局。王毅結束印度行程後，將於20日至22日訪問巴基斯坦，並與副總理兼外長達爾舉行戰略對話。

《新華社》報導，莫迪請王毅轉達對中國國家主席習近平及總理李強的問候，並表示印方將全力支持中方作為上合組織輪值主席國的工作，確保天津峰會成功。他指出，中印去年喀山會晤成為雙邊關係轉折點，雙方應加強交流合作，共同推動「亞洲世紀」到來。

王毅則轉達了習近平和李強的問候，並稱中印要堅守「互為夥伴」定位，強調不應讓邊界問題成為障礙。他透露，此次訪印是為高層互動預作準備，雙方已就重啟對話機制、深化合作、常態化管控邊境及啟動部分地段劃界談判達成新共識。王毅說，中印合作的戰略價值日益凸顯，將推動兩國關係「行穩致遠」。

訪問印度期間，王毅還與國安顧問多瓦爾舉行邊界問題特別代表會晤，並同外長蘇傑生會談。

此外，王毅將於20日至22日轉訪巴基斯坦，這是他時隔3年再度訪巴。期間將與副總理兼外長達爾舉行第六次外長戰略對話，並會見巴國領導人。外交部發言人毛寧表示，中巴是「全天候戰略合作夥伴」，此次訪問將落實兩國領導人共識，深化務實合作，加快推動「新時代更加緊密的中巴命運共同體」建設。