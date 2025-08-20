把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

▲廣東一名17歲少女，設局把男友賣到緬甸詐騙園區，隨即奔赴泰國度假。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

中國廣東一名17歲周姓少女，被指控「設局」把黃姓男友賣到緬甸詐騙園區當「豬仔」，賺取10萬人民幣（約新台幣42萬元）後，還直奔泰國度假10天，如今已面臨起訴。

綜合陸媒報導，19歲受害者黃姓少年，去年打桌球時認識了周姓女友，對方總是一身名牌行頭，看起來是典型的富家女，但在2人同居後，卻以家族在緬甸經商為由，不斷鼓勵他赴當地發展。

少年起初不願意，但在女友長期鼓吹之下動搖。今年2月，他瞞著家人與女友飛抵泰國曼谷，對方謊稱要去泰緬邊境「接人」，未料竟是設局出賣，遭持槍人士強押，帶往緬甸詐騙園區。

在接下來4個多月裡，黃姓少年被逼迫每天從事網路詐騙工作16至20小時，如果業績沒有達標，就會遭遇毒打、關禁閉等殘酷懲罰，還因此導致聽力受損。而周姓少女丟包男友之後，竟拿著10萬人民幣的「賣人」費用，在泰國悠閒旅遊10天。

最終，在緬甸潮汕商會協助下，家屬支付35萬人民幣（約新台幣147萬元）贖金，才在今年6月把少年平安救回來。

隨著家屬通報，周姓少女已經因為涉嫌詐騙罪面臨起訴，原定7月底開庭，但近期延期審理。少年胞姊也在社群媒體上揭露此事，「才17歲，誰能想到她能幹出那麼壞的事情來」，全家人都希望對方遭到嚴懲。