　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

▲▼把男友賣到緬甸淪豬仔！　中國少女「42萬到手」秒奔泰國玩10天。（圖／翻攝TikTok）

▲廣東一名17歲少女，設局把男友賣到緬甸詐騙園區，隨即奔赴泰國度假。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

中國廣東一名17歲周姓少女，被指控「設局」把黃姓男友賣到緬甸詐騙園區當「豬仔」，賺取10萬人民幣（約新台幣42萬元）後，還直奔泰國度假10天，如今已面臨起訴。

綜合陸媒報導，19歲受害者黃姓少年，去年打桌球時認識了周姓女友，對方總是一身名牌行頭，看起來是典型的富家女，但在2人同居後，卻以家族在緬甸經商為由，不斷鼓勵他赴當地發展。

少年起初不願意，但在女友長期鼓吹之下動搖。今年2月，他瞞著家人與女友飛抵泰國曼谷，對方謊稱要去泰緬邊境「接人」，未料竟是設局出賣，遭持槍人士強押，帶往緬甸詐騙園區。

在接下來4個多月裡，黃姓少年被逼迫每天從事網路詐騙工作16至20小時，如果業績沒有達標，就會遭遇毒打、關禁閉等殘酷懲罰，還因此導致聽力受損。而周姓少女丟包男友之後，竟拿著10萬人民幣的「賣人」費用，在泰國悠閒旅遊10天。

最終，在緬甸潮汕商會協助下，家屬支付35萬人民幣（約新台幣147萬元）贖金，才在今年6月把少年平安救回來。

隨著家屬通報，周姓少女已經因為涉嫌詐騙罪面臨起訴，原定7月底開庭，但近期延期審理。少年胞姊也在社群媒體上揭露此事，「才17歲，誰能想到她能幹出那麼壞的事情來」，全家人都希望對方遭到嚴懲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

台南連4年0摘星！僅「30店獲必比登」　粉專笑：台南人從不岔曉

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

國際熱門新聞

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

日驚見「詭異火球」墜落　夜空炸亮畫面曝

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

更多熱門

相關新聞

77老大「169萬YT頻道被盜」　詐騙開直播5萬人觀看

77老大「169萬YT頻道被盜」　詐騙開直播5萬人觀看

擁有169萬人訂閱的YouTuber「77老大」是中醫師，經常透過影片教學健康、減重、美容知識，怎料昨天頻道突然被盜用，對方甚至還開直播講解虛擬貨幣，吸引5萬人觀看，他不禁無奈笑「比我自己直播還多人，我現在該怎麼辦？」如今頻道因違反 YouTube《社群規範》而遭到移除。

印總理莫迪會見王毅為訪中暖身 王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

印總理莫迪會見王毅為訪中暖身 王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

詐騙多到惹怒法官！　庭上直噹被害者：能不能聰明點？

詐騙多到惹怒法官！　庭上直噹被害者：能不能聰明點？

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

為中國市場特製！傳輝達推新AI晶片　性能超越H20

為中國市場特製！傳輝達推新AI晶片　性能超越H20

關鍵字：

詐騙中國緬甸豬仔

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面