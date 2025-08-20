中印外長會談達成10項成果　重啓各類政府雙邊對話、盡快恢復直航

▲王毅18日在印度新德里同印度外交部長蘇傑生舉行會談，發布十項會談成果。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅18日在印度新德里同印度外交部長蘇傑生舉行會談。雙方圍繞中印關係以及共同關心的地區和國際問題，進行了積極、建設性和前瞻性的討論，並達成10項重要共識和成果。這是中印關係近年來最大突破，也是象徵進入穩步發展軌道的關鍵性會晤。

中國外交部昨19日深夜發布「中印外長會談達成10項成果」。雙方一致認為，兩國領導人的戰略引領對中印關係發展發揮著不可替代的重要作用。當前世界局勢複雜演變，中印作為兩個新興大國，應當共同維護穩定與合作的氛圍。

雙方指出，一個穩定、合作、前瞻性的中印關係有助於釋放兩國發展潛力，符合雙方共同利益。中印願認真落實兩國領導人達成的重要共識，推動關係持續健康穩定發展。

在會談中，王毅和蘇傑生宣布達成以下十項成果：

一、雙方強調，兩國領導人的戰略引領對中印關係發展發揮著不可替代的重要作用。雙方認為，一個穩定、合作、前瞻性的中印關係有助於充分釋放雙方發展潛力，符合雙方共同利益。雙方進一步認為，要認真落實兩國領導人達成的重要共識，推動中印關係持續健康穩定發展。

二、中方歡迎印度總理莫迪出席即將舉行的上海合作組織天津峰會。印方重申全力支持中方擔任上合組織輪值主席國工作，期待上合組織天津峰會圓滿成功，取得豐碩成果。

三、雙方同意相互支持辦好主場外交活動。中方支持印方主辦2026年金磚國家領導人會晤。印方支持中方主辦2027年金磚國家領導人會晤。

四、雙方同意探討重啓各類政府間雙邊對話交流機制，加強合作並照顧彼此關切，妥善管控分歧。雙方同意2026年在印度舉行中印高級別人文交流機制第三次會議。

五、雙方同意繼續相互支持，辦好2025年中印建交75週年系列紀念活動。

六、雙方同意盡早恢復中國內地和印度直航航班，同時修訂兩國民航運輸協定。雙方同意為兩國從事旅遊、商務、媒體等活動的人員雙向來往提供簽證便利。

七、雙方同意2026年繼續開展印度香客赴中國西藏自治區神山聖湖朝聖並擴大規模。

八是雙方將採取措施便利雙邊經貿與投資流動；

九是雙方同意透過協商共同維護邊境地區和平穩定；

十是雙方強調弘揚多邊主義，在國際地區問題上加強協調，共同維護多邊貿易體制，推動世界多極化，捍衛發展中國家利益。

▲總理莫迪會見王毅之前，官方首次證實莫迪將赴華出席上海合作組織天津峰會。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

在會談前，印度國家安全顧問多瓦爾透露，總理莫迪將赴華出席上海合作組織天津峰會，這是印度官方首次確認此一消息。

莫迪昨19日晚，在總理官邸會見王毅。莫迪請王毅轉達對「習近平主席和李強總理的親切問候，表示十分期待赴華出席上海合作組織天津峰會並同習近平主席會晤。」印方將全力支持中方作為上合組織輪值主席國的工作，確保峰會取得圓滿成功。

印度媒體認為，這將是莫迪時隔七年再度訪華，為中印關係最大突破，也為兩國關係注入積極動力。

據了解，上合組織是當前覆蓋歐亞大陸的重要多邊合作機制，成員國總人口超過世界一半。作為今年的輪值主席國，中國將在天津舉辦峰會，推動各方加強安全、經貿和人文合作。莫迪確定出席，體現了印度對中方角色的支持，也為中印關係改善創造了契機。