社會 社會焦點 保障人權

釣魚簡訊搭普發現金1萬！檢警全面打詐掃黑　天道盟3大咖全被抓

▲▼政府打詐「以組織對抗組織」。（圖／記者張君豪翻攝)
▲天道盟曾姓幹部等人涉詐欺等罪，檢警查扣283萬餘元。（圖／記者張君豪翻攝，下同)

記者張君豪、郭玗潔／台北報導

近來幫派犯罪型態，已逐漸轉型從事詐欺、博弈及洗錢等犯罪趨勢，近期檢警陸續破獲載送假基地台設備散布「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐欺集團、租賃業者結合高利貸轉嫁百萬罰單通行費，以及天道盟盟主「鐵霸」曾盈富等人涉嫌成立人頭公司進行博奕、詐欺及洗錢等犯行等案件。

▲▼天道盟主「鐵霸」曾盈富、弟弟「太保」曾盈進、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏移送。（圖／記者張君豪攝）

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富。（圖／記者張君豪攝）

新北地檢署18日清晨指揮刑事局偵二大隊及台北、新北市刑大共同偵辦天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟、舊太陽會多名重要幹部涉及組織犯罪案件，並展開拘提行動，兵分多路將曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏、鐵霸胞弟「太保」曾盈進等20人帶回偵辦，另查扣283萬餘元、手機、電腦、契約、帳冊等證物，全案依賭博、稅捐稽徵法、洗錢及組織等罪移送新北地檢署。

檢方19日晚間複訊後，分別裁定曾盈富300萬元、曾盈進200萬元、洪瑞宏100萬元交保，另有2名何姓女子、高姓女子各以10萬元、8萬元交保。

▲▼政府打詐「以組織對抗組織」。（圖／記者張君豪翻攝)

▲檢警查扣現金、手機、電腦、契約、帳冊等證物。（圖／記者張君豪翻攝)

▲▼政府打詐「以組織對抗組織」。（圖／記者張君豪翻攝)

近來發現，幫派犯罪型態已由傳統暴力、槍械、毒品，逐漸已有轉型從事如詐欺、博弈及洗錢等新興犯罪趨勢。因此為了強化掃黑打詐的成效與震撼度，政府以團隊作戰模式，強化實施「打核心、追金流、斷生計」策略，聚焦打擊黑道幫派幕後之核心首惡、查緝勾結幫派之律師、地政士等專業人員，並追查扣押犯罪資金，斷絕幫派經濟命脈；另同步結合各公部門，針對圍事經營或依附之行業處所依法實施聯合查察與行政裁罰。

面對資通訊發達及金融便利性衍生新型態詐欺犯罪趨勢，政府今年推出打詐綱領2.0，從策略面、法制面、組織面全面強化打詐量能，並將金融機構、虛擬資產服務提供、電信事業、網路廣告平台、第三方支付服務、電商及網路連線遊戲業者等7個防詐關鍵產業納入公私協力。

▲▼政府打詐「以組織對抗組織」。（圖／記者張君豪翻攝)

行政院打擊詐欺指揮中心馬士元指揮官，特率法務部、財政部(關務署)、國家通訊傳播委員會、交通部(高速公路局)、內政部(警政署)等代表，前往刑事警察局慰勉偵辦人員辛勞。馬指揮官表示，行政院打擊詐欺指揮中心已擔任府院、各部會地方政府間協調、通報角色，將結合創意、科技與政府工作能量，肩負規劃前瞻性詐欺防制對策，全力守護民眾財產，面對黑幫與詐欺犯罪，政府永遠零容忍，絕不退讓。

▲▼政府打詐「以組織對抗組織」。（圖／記者張君豪翻攝)

警政署強調，面對不斷進化的犯罪組織，無論詐欺或幫派犯罪，將持續以「以組織對抗組織」的思維，透過整合各部會力量，群策群力主動精準打擊、嚴懲嚴辦，維護民眾安居樂業生活環境。

▲▼政府打詐「以組織對抗組織」。（圖／記者張君豪翻攝)▲(從右至左)交通部高公局彭煥儒副局長、通傳會陳春木處長、財政部關務署彭英偉署長、內政部馬士元次長、法務部徐錫祥次長、警政署李文章副署長、刑事局周幼偉局長。（圖／記者張君豪翻攝)

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黑幫企業化洗錢手法曝光！太陽聯盟副盟主落網嘆：要我的命

黑幫企業化洗錢手法曝光！太陽聯盟副盟主落網嘆：要我的命

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

距離823罷免及公投投票剩3天，國民黨立法院黨團今（20日）召開「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，痛批近日罷免完全變詐團，他們透過謠言與疑似詐欺的手法操弄選舉，刻意混淆公投與罷免投票，要求罷團在24小時內修正不實文字，否則將提告。

