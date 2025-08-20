　
社會 社會焦點 保障人權

仙塔律師扮詐團內鬼竟公然說謊　工程師被騙4房產還背債悲憤離世

▲仙塔律師李宜諪 。（資料照／合成圖）

▲仙塔律師李宜諪涉幫詐團洗錢，若被判刑1年以上且未獲緩刑，恐失律師資格 。（資料照／合成圖）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦1.6億元靈骨塔詐騙案，發現1名工程師因不堪被騙走4間房產，還要背負龐大債務，選擇結束自己生命，詐欺犯行傷害範圍甚大，12名詐團成員中，有6人遭求處4年到9年重刑。「仙塔律師」李宜諪雖非詐團成員，但在幫被告辯護的過程中，明白指示其他共犯幫忙湮滅犯罪所得，已是明知故犯洗錢罪，若未來被判1年以上徒刑，未取得緩刑，將失去律師資格。

李宜諪在捲入詐欺案獲檢察官諭令交保後，曾以社群帳號發表345字道歉聲明，強調她當時受友人臨時請託，接受陪偵委任，後續就「解除委任」，且她事前完全不認識本案詐騙集團。「但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。」但據了解，李宜諪到全案偵查終結為止，都沒有遞交解除委任狀。

檢察官調查，李宜諪在4月23日起，陪同詐團主嫌吳芳儀接受調查期間，曾2度在LINE群組「24小時陪偵案」中發文，「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裏鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」，以及「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，再連絡(吳女表弟)，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」。

▲▼ 靈骨塔詐團律師趙浩程涉洩密50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師趙浩程涉洩密、洗錢罪遭起訴求刑1年。（資料照／記者劉昌松攝）

詐團共犯依李宜諪指示，幫主嫌吳芳儀賣金飾和豪車換得223萬元，另名律師趙浩程又指導吳芳儀與共犯，要說汽車早已過戶，以「不實買賣」說詞隱匿犯罪所得，最後仍被檢警逐一戳破。

檢警調查，這個詐騙集團從2021年起，以代銷靈骨塔及相關殯葬商品合約的名義，尋找有資力的對象，再藉口大額交易要製造假金流才能避稅，誘騙6名被害人共拿出11間房產出來抵押貸款，受害金額高達1.6億元，其中1名工程師拿出4間信義區、汐止的房子抵押貸款3500萬元，因無法負擔龐大債務而結束自己生命。

▲▼ 靈骨塔詐團律師蔡沅諭涉洩密10萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師蔡沅諭涉洩漏偵查中知悉秘密，被檢察官求刑6個月。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴痛批詐團犯行造成的破壞性、傷害性、影響性的範圍及程度甚大，起訴12名詐團成員，其中犯後態度囂張惡劣的金主王助彰被求刑9年，主嫌吳芳儀等5人被求刑4年到8年6月。

至於李宜諪、趙浩程身為律師，明知詐欺被告名下財產，日後要用來償還被害人或被國家追徵，卻協助洗錢隱匿，嚴重傷害律師公益形象，請求法院量處徒刑1年以上， 依《律師法》規定，未來法院若依此判決有罪確定，且未給予緩刑，李、趙都將被律師公會除名，同案律師蔡沅諭則因單純洩漏偵查秘密，被求刑6個月。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

距離823罷免及公投投票剩3天，國民黨立法院黨團今（20日）召開「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，痛批近日罷免完全變詐團，他們透過謠言與疑似詐欺的手法操弄選舉，刻意混淆公投與罷免投票，要求罷團在24小時內修正不實文字，否則將提告。

