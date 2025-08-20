　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光

▲▼日本九州與四國地區19日深夜出現罕見天文景象。（圖／翻攝自x）

▲日本九州與四國地區19日深夜出現罕見天文景象。（圖／翻攝自x）

記者張方瑀／綜合報導

日本九州與四國地區19日深夜出現罕見天文景象，一顆明亮光球劃破夜空，瞬間點亮周遭，讓目擊者驚呼「就像白天一樣」。專家研判，這是流星中最明亮的「火球」現象，甚至可能有隕石墜落。

根據NHK報導，當晚11點過後，鹿兒島、宮崎等地民眾紛紛在社群媒體分享見聞，指稱天空出現巨大光球。NHK設於鹿兒島與松山機場的攝影機也在11點8分捕捉到畫面，光球閃耀後急速墜落，場景相當震撼。

鹿兒島縣薩摩川內市「川內宇宙館」館長前田利久表示，這顆光球應是「火球」，當宇宙中的塵埃或小行星碎片衝入大氣層時燃燒殆盡，會發出強烈光芒，「周邊可能一瞬間像白天一樣亮，甚至有機會以隕石的形式掉落在海上。」

不僅如此，宮崎市一輛行駛中的汽車行車紀錄器，也拍下火球畫面。青白色光球由高空直線墜落，亮度持續增強。拍攝者濱畑芳彥回憶，當時與妻子返家途中，突然看到「從天而降的白光，亮到房屋輪廓清晰可見，彷彿白天一般」，他坦言一度嚇傻。

四國地區同樣有人目擊。松山機場的NHK攝影機拍下藍色光球墜落，高知縣須崎市也錄得影像，亮度甚至讓山脈與建築輪廓一清二楚。同時間，高松市與高知市亦有類似畫面，顯示這場天文奇觀規模不小。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電腳軟！台股狂殺355點失守2萬4
日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光
快訊／仙塔律師慘了！　2罪起訴求刑1年
大谷翔平炸第44轟！453英尺怪力一擊　刷新個人最速並列國聯
快訊／台中大里橋下驚見屍體！24歲男吊臂拉起已死亡
美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝
孫生當街調情摸胸女友！鬧性騷暴瘦9公斤
陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　對象是《神鵰》女星…她22字切
警：黑道砸店情緒失控不適逮捕！　派出所Google被灌爆關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國、北約規劃戰後方案　英國擬派兵守烏克蘭領空、港口

日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

烏軍無人機夜襲！札波羅熱大停電　核電廠安全受矚目

習近平下令「2027年前具奪台能力」　美軍司令：中國加速發展核武

川普：普丁和澤倫斯基單獨會面比較好　我先觀察他們互動

俄烏雙邊會談有望？　白宮證實：普丁答應見澤倫斯基

懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

川普政府收緊移民政策　「反美言論」納入居留權審核

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

美國、北約規劃戰後方案　英國擬派兵守烏克蘭領空、港口

日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

烏軍無人機夜襲！札波羅熱大停電　核電廠安全受矚目

習近平下令「2027年前具奪台能力」　美軍司令：中國加速發展核武

川普：普丁和澤倫斯基單獨會面比較好　我先觀察他們互動

俄烏雙邊會談有望？　白宮證實：普丁答應見澤倫斯基

懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

川普政府收緊移民政策　「反美言論」納入居留權審核

台積電腳軟！權值股殺盤湧入　指數重挫355點失守2萬4

印總理莫迪會見王毅為訪中暖身　王毅結束印度行將轉往巴基斯坦

每天多1碗白飯糖尿病風險增13%　醫：混搭糙米、胚芽米可穩血糖

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

高雄大貨車突掉鋼材「電桿攔腰斷」　害513戶停電！台電要求償

長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

閃路邊停車！31歲社工騎車滑倒...客運後輪輾過　當場爆頭慘死

醉男自稱黑道砸店！竹市府回應又炎上　網友批搞錯重點

快訊／仙塔律師當詐團內鬼慘了！助銷贓黃金豪車　2罪起訴求刑1年

90歲李順載爺爺遭傳體況差！　親人出面曝現況：專注復健中

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

國際熱門新聞

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

輝達等AI概念股漲勢暫歇　美股收低那指重挫300點

推動終結俄烏戰爭　川普喊：我想上天堂

台日爆密簽備忘錄「防台灣有事」　外交部回應了

中方指印度外長稱「台灣屬中國」　印方駁錯誤引述

更多熱門

相關新聞

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

日本人氣Vtuber兼Cosplayerサク（saku）近日在X平台（原推特）連發3則貼文，針對「角色扮演性愛」話題直言不諱，引發網友熱烈討論。她在X上擁有超過54.6萬粉絲，這次的貼文最高瀏覽次數突破309萬，吸引4.3萬人按讚、數千人轉發。

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

日警署長：不煮飯難當新娘　性騷請辭

日警署長：不煮飯難當新娘　性騷請辭

川普造船合作觸怒北京！陸官媒「威脅日韓」

川普造船合作觸怒北京！陸官媒「威脅日韓」

熊襲事件逆轉！日9旬翁倒血泊亡　竟是兇殺

熊襲事件逆轉！日9旬翁倒血泊亡　竟是兇殺

關鍵字：

天文日本九州四國隕石火球日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

全台西北雨！　「下最大」地區曝

台中傳去年超徵75億

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面