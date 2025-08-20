日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光

▲日本九州與四國地區19日深夜出現罕見天文景象。（圖／翻攝自x）



記者張方瑀／綜合報導

日本九州與四國地區19日深夜出現罕見天文景象，一顆明亮光球劃破夜空，瞬間點亮周遭，讓目擊者驚呼「就像白天一樣」。專家研判，這是流星中最明亮的「火球」現象，甚至可能有隕石墜落。

根據NHK報導，當晚11點過後，鹿兒島、宮崎等地民眾紛紛在社群媒體分享見聞，指稱天空出現巨大光球。NHK設於鹿兒島與松山機場的攝影機也在11點8分捕捉到畫面，光球閃耀後急速墜落，場景相當震撼。

鹿兒島縣薩摩川內市「川內宇宙館」館長前田利久表示，這顆光球應是「火球」，當宇宙中的塵埃或小行星碎片衝入大氣層時燃燒殆盡，會發出強烈光芒，「周邊可能一瞬間像白天一樣亮，甚至有機會以隕石的形式掉落在海上。」

不僅如此，宮崎市一輛行駛中的汽車行車紀錄器，也拍下火球畫面。青白色光球由高空直線墜落，亮度持續增強。拍攝者濱畑芳彥回憶，當時與妻子返家途中，突然看到「從天而降的白光，亮到房屋輪廓清晰可見，彷彿白天一般」，他坦言一度嚇傻。

四國地區同樣有人目擊。松山機場的NHK攝影機拍下藍色光球墜落，高知縣須崎市也錄得影像，亮度甚至讓山脈與建築輪廓一清二楚。同時間，高松市與高知市亦有類似畫面，顯示這場天文奇觀規模不小。